Focus : Etat terroriste !

Il n’est point de doute là-dessus : depuis sa création en 2007, votre journal favori – L’Aube – n’a jamais varié dans ses analyses à l’égard de l’Algérie, ce faux pays frère et ex-allié qui parrainait la rébellion au nord du Mali. Aujourd’hui, à L’Aube, nous disons qu’“on peut échapper à l’esclavage, quoique difficilement, mais jamais à plusieurs années de domestication ; et-il s’agit bien de cela : un dressage organisé du corps et de l’esprit destiné à servir un seul but, l’obéissance”, selon le philosophe Jean-Marie Blas de Roblès. “Alors désobéir, vous savez… Le mot lui-même n’a plus beaucoup de sens dans ces conditions. Il n’exprime guère qu’un refus temporaire de la loi, une parenthèse condamnable, certes, mais rémissible dans le corps même de l’obéissance”, affirme ce philosophe né en 1954 à Sidi Bel Abbès dans les départements français d’Algérie.

Pour notre part, nous avons toujours soutenu que ce voisin pyromane a toujours servi à la fois de base arrière aux différents groupes terroristes qui agissent au nord. L’Algérie, avec les différents accords, s’est révélée être le pays qui a créé le plus de problèmes d’insécurité et de rébellion armée au Mali, en ayant toujours eu à soutenir matériellement et financièrement ces groupes armés tantôt terroristes, tantôt jihadistes, mais tout le temps au service de leur mère nourricière, l’Algérie. Ce pays, ÉTAT VOYOU, a toujours été le parrain de ces groupes armés, qui, sont devenus une colonne d’agresseurs-envahisseurs qui s’essaient à la déstabilisation des pays sahéliens voisins de l’Algérie. Mais, comme dit Roblès l’écrivain et philosophe français d’origine algérien, “on a de tels préjugés sur les gens, on les enferme dans des cages si exiguës, qu’on reste ahuri lorsqu’ils en débordent subitement de tous côtés”. Le Mali ne se fait plus d’illusions et nous aussi à L’Aube, du moment qu’il a fallu “… toute une vie pour comprendre que le centre d’un labyrinthe avait moins de valeur que nos errements pour y parvenir”. Toujours selon Jean-Marie Blas De Roblès dans “La montagne de minuit”. On ne s’étonnera pas non plus que l’Algérie aie toujours porté aide et assistance aux narcotrafiquants du Sahel, complice de la nomenklatura militaire qui dirige ce pays depuis les accords d’Evian en juillet 1962. Elle, l’Algérie, a toujours offert gîte et couverts aux terroristes qui tuent et pillent dans le nord du Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cela ne se dément pas, à la réflexion, si on suit la logique du philosophe, qui dit : “Je crois que la misère n’est pas une fatalité, mais un phénomène entretenu, géré rationnellement, une abjection indispensable à la seule prospérité d’un petit groupe sans scrupules”. Tel est le régime militaire en Algérie qui a pris les Algériens, la Kabylie berbère, le Sahara marocain en otage et, comme tous ces ressortissants pris au piège de l’échange courtois et discret. Elle aurait voulu y ajouter le nord du Mali où les agissements de soldats de l’ANP déguisés en terroristes islamistes, djihadistes démontrent suffisamment la réalité de cette longue ingérence algérienne dans les affaires intérieures du Mali.

Comment et comment, sans chercher le pourquoi, sachons que l’Algérie a toujours porté secours aux terroristes. Ceux-ci sont soignés dans des hôpitaux algériens, sont évacués manu militari, pris en charge et gracieusement payés. Tout cela le peuple algérien l’ignore à cause du culte du secret et des mensonges d’État. Et donc, désormais, rien ne saurait enlever les accusations fondées contre ce régime militaro-industriel commanditaire de violations des droits humains et de crimes de guerre atroces contre ses voisins du Mali, du Burkina et du Niger.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :