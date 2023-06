Désormais, un Mali, une Charte, deux Constitutions. Oui cher grand-père ! Si le Oui remporte et que le président de la République, astaghfirlah, le président de la transition promulgue la nouvelle constitution, nous aurons un Mali, une charte et deux constitutions. Oui grand-père, nous serons champion en législation ! Oui un pays où les boulevards et les stades sont les meilleures et légitimes dérivées constituantes.

Oui cher grand-père ! Dans peu de temps, le président colonel Assimi Goïta va promulguer la nouvelle constitution et elle va rallonger le nombre de lois non appliquée du Mali, la constitution de 1992, la charte, première version, charte deuxième version, charte troisième version, pardon la Constitution des 5 présidents, pardon, colonel.

Oui grand-père, nous aurons et garderons les 3 organes de la transition, nous continuerons de fonctionner semblant de la constitution de 1992 et nous aurons une constitution promulguée impossible d’entrer en vigueur. Un véritable cheval de Troie entre trois lois fondamentales, où l’on ne sait si c’est en bois en plastique. Sacré Mali des belles et des beaux textes jamais expliqués.

Oui cher grand-père, la mise de la charrue avant le bœuf. La précipitation et aussi la non prise en compte des valeurs d’une loi. Une loi fondamentale. Celle-là qui donne à un pays, son Etat. A un Etat sa forme. A la forme de l’Etat, un mode d’acquisition et d’exercice du pouvoir. Au pouvoir ses limité, les libertés des autres. Et aux autres, leurs devoirs. Et les devoir, une République. La Constitution !

Cette loi qui doit-être sur deux bases. Deux principales bases et vérités : L’Homme est mortel et l’Homme est imparfait. Cette loi devrait être faite comme si on avait le regard sur le pire des hommes à venir diriger. Car le plus prévu n’est qu’un mortel. Il fallait faire cette loi au-delà de 100 ans pour les générations futures et la quiétude du pays. C’était l’objectif.

Et voilà, le Mali aura une Constitution promulguée non applicable, une charte qui fonctionne en dessus mais supérieure à la constitution. Quelle magie ? Cher grand-père. Du jamais vu. Un pays 3 Constitution ? Qui est l’architecte de ce labyrinthe juridico-constitutionnel qui ne laisse aucune lecture possible. Aucune issue à aucun dilemme.

Cher grand-père, dans le souci de savoir entre la constitution de 1992 et la future, laquelle sera notre source de Droit dans les jours à venir et laquelle fera-t-on recours aux questions non prises en compte par la Charte version ‘’ rectification’’, je te souhaite une très bonne santé et à mardi prochain pour ma 203ème lettre. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

Commentaires via Facebook :