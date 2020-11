Secret de femme : Et pourtant, elles ne sont pas compliquées les femmes.

« Elles sont compliquées les femmes, des éternelles insatisfaites… » Une rengaine trop souvent entendue dans notre société. Et pourtant elles sont loin d’être compliquées surtout quand elles décident d’être en couple.

–Maliweb.net- Accusées à tort ou à raison, l’on pense que la femme doit être celle qui encaisse sans rechigner. Que la quiétude du foyer et du couple doit être maintenue par elle vaille qui vaille. En effet, les pesanteurs socioculturelles font de la femme le souffre-douleur idéal pour un homme peu consciencieux.

La femme, fragile et forte, est un être très sensible qui s’investit à fonds sans compter dans sa vie du couple si elle se sent aimée et valorisée par son conjoint.

Pour qui veut tirer le meilleur d’une femme, il faut savoir la cajoler, l’impliquer dans ses activités (parler de vos problèmes, vos envies), faites la savoir qu’̂elle est importante à vos yeux et que son avis vous importe, vous allez tirer le meilleur d’elle.

Car derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et le secret des grands hommes de ce monde est très souvent la force de leur compagne, qui leur prodigue maintes conseils, les aident à surmonter les moments difficiles et les font gagner en assurance. En effet, il existe en chaque femme une bonne dose de générosité, un grand besoin maternel et protéger son conjoint, le couvrir telle une mère poule avec son poussin.

Accordez à votre conjointe votre respect et considération, elle fera de vous le nombril du monde car le souhait de chaque femme est “que son homme dépasse tous les hommes” qu’il soit sa fierté, son trésor bref pour une femme amoureuse “son homme un super homme », il est unique.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :