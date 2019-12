Le chef du gouvernement en a fait l’annonce hier à l’occasion de la célébration du centenaire de la Venise malienne. Dr Boubou Cissé a précisé que ces réalisations rentrent dans le cadre de la stratégie de stabilisation de la 5è région en proie à l’insécurité.

La Commune urbaine de Mopti fête cette année ses 100 ans. Les festivités de la célébration du centenaire ont eu lieu hier sous la présidence du Premier ministre, Dr Boubou Cissé, en présence de l’ancien président de la République, Amadou Toumani Touré. Les manifestations ayant débuté depuis le 21 décembre, prendront fin demain.

C’est aux environs de 9 heures que l’avion transportant le chef du gouvernement et l’ancien président, s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Mopti. Les deux personnalités ont été accueillies par le gouverneur de la région, le général Abdoulaye Cissé et le maire Issa Kansaye.

Ensuite, le cortège s’est ébranlé vers le terrain scolaire de Gangal où se tenait la cérémonie du centenaire. Les habitants sont sortis massivement pour être témoins de ce grand événement qui marquait le retour au bercail du président Amadou Toumani Touré.

Le maire de la Commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye, a indiqué que la célébration du centenaire exprimait la volonté de la municipalité à promouvoir des actions concrètes pour la relance de l’économie locale. Pour l’édile, il s’agit de montrer un nouveau visage de la ville aux partenaires techniques et financiers et au monde entier. En plus, c’est un moment de retrouvailles et d’union sacrée autour du patrimoine commun, a précisé le maire Issa Kansaye, ajoutant que le choix du Dr Boubou Cissé pour présider cet événement traduit son engagement personnel et le rôle capital qu’il joue dans le développement économique du pays.

La signature récemment des accords de financement et la tenue du Dialogue national inclusif en sont des illustrations, a fait remarquer l’édile, qui a déploré la situation sécuritaire difficile que traverse la Région de Mopti ces dernières années. L’insécurité a durement éprouvé les activités principales sur lesquelles repose l’économie locale, a indiqué Issa Kansaye qui a sollicité, au nom de ses mandants, l’ancien président Amadou Toumani Touré pour une mission d’apaisement des tensions, de retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les communautés.

Pour sa première prise de parole en public depuis son retour de Dakar après 7 ans d’exil, Amadou Toumani Touré dira qu’il lui manque des mots pour exprimer ce qu’il ressent car chaque maison de la ville, chaque mur ou chaque stade lui rappelle son enfance.

L’ancien président a rappelé qu’il a déjà effectué des missions de bons offices dans des pays lointains. S’il n’a pas refusé d’aller s’occuper des conflits dans des pays frères, il ne refusera jamais de s’occuper des tensions dans son propre pays et surtout celles qui concernent Mopti, a-t-il souligné, avant d’assurer au maire qu’il est totalement acquis à la sollicitation. Amadou Toumani Touré a ajouté qu’il fera tout son possible pour ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Promettant de revenir spécialement pour parler aux jeunes, il a invité ses cousins et neveux qui sont de l’autre côté du fleuve, dans les montagnes, dans le Seno, dans le Bourgou et partout afin qu’ils se mettent ensemble pour la paix et la cohésion sociale.

