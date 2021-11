Le deuxième congrès de l’Association Malienne des Professionnels en Sciences de la Santé (AMPSS) s’est tenu, les 20 et 21 novembre 2021 à la Bibliothèque nationale. Les congressistes, venus de divers horizons, ont renouvelé leur confiance au président sortant, qui a conservé son poste et dirigera un bureau de 17 membres afin de porter très haut le flambeau de l’association.

L’Association Malienne des Professionnels en Sciences de la Santé (AMPSS) a tenu son deuxième congrès ordinaire, les 20 et 21 novembre 2021 à la bibliothèque nationale devant un parterre de délégués venus du Mali et en présence de la représentante du ministre de la santé et du développement social. Dans son allocution, le nouveau président Diabaté a rassuré qu’il mesure la portée de la tâche qui vient de lui être confiée par les membres du parti et qu’il travaillera afin de porter très haut le flambeau de l’Association. Il a félicité les membres du bureau et les a exhortés à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs qu’ils se sont assignés. à l’ouverture des travaux, Salif Diabaté a présenté le bilan que lui et ses membres ont réalisé durant les trois précédentes années pour l’amélioration de la qualité des soins et l’amélioration des conditions de travail du personnel ; dans la promotion des professionnels en sciences de la santé ; du développement des liens de coopération etc. « Les années 2018-2021 auront été marquées par la multiplication des activités de formation, de recherche et sportives au profit des professionnels de la santé. Des activités de sensibilisation ont été tenues sur la covid-19 dans la grande mosquée de Bamako ; dans la mosquée de Banconi ; dans la gare Diarra transport, sans oublier les rencontres d’échanges entre l’AMPSS et les acteurs de la santé », a-t-il révélé.

La représentante du ministre de la santé et du développement social a félicité le président et les membres de son bureau pour les efforts consentis en faveur de l’amélioration des soins au profit de la population et les a rassurés de l’accompagnement du département. Au deuxième jour du congrès, les résultats glanés lors du premier mandat ont parlé en faveur du président sortant qui a été reconduit par les congressistes pour un nouveau mandat de trois à la tête d’un bureau de 17 membres.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :