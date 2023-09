Congrès extraordinaire du RPM : Dr Bocary Tréta porté la tête du parti pour 5 ans

Les militants du parti Rassemblement pour le Mali (RPM) étaient en conclave les 26 et 27 août derniers au Centre international de conférence de Bamako. Deux points essentiels étaient à l’ordre du jour : la relecture des textes du parti et l’élection d’un nouveau président.

Le Rpm, l’ancien parti au pouvoir, à la croisée des chemins, ce, depuis le coup d’état militaire d’août 2020 suivi après du décès du père fondateur de cette formation politique. Comme un malheur ne venant jamais seul, les héritiers d’IBK étaient face à face devant les tribunaux pour le contrôle du parti. Ainsi, cette rencontre, selon les organisateurs, a enregistré la participation des délégués venus de différentes localités du pays pour se prononcer sur l’avenir de cette formation politique, procéder à la relecture textes et d’élire un nouveau bureau politique nationale.

Durant les travaux, les congressistes ont apporté un certain nombre de modifications aux textes du parti notamment la durée du mandat des organes statutaires qui est passée de 3 à 5 ans. Autre innovation, le comité central a été remplacé par la conférence nationale. Aussi, il a été convenu de remplacer l’appellation président de fédération en lieu et place de secrétaire général de fédération comme premier responsable. Pour ce qui est de la composition du bureau, c’est un organe pléthorique de 100 membres qui a été mis en place avec à sa tête Docteur Bokary, élu président du bureau politique national du RPM. Il est respectivement suivi des anciens ministres Ousmane Koné et Abinou Témé comme premier et deuxième vice-président. La 3ème vice-présidence est occupée par l’honorable Oumou Bah et la 4ème par Oumarou Ag Mohamed Ibrahim. Quant au fauteuil de la 5ème vice-présidence, il revient à l’honorable Boubacar Touré et la 6ème à l’honorable Modibo Kane Doumbia. Le poste de secrétaire général est revenu au maire de la commune 5, Amadou Ouattara. En tout cas pour les congressistes, ces assises ont été à la hauteur de leurs attentes car, “ayant enregistré la présence de 500 délégués”.

Notons que la cérémonie de clôture s’est déroulée en présence de formations politiques amies, des notabilités de Bamako, des mouvements et associations de la société civile.

Kassoum Théra

