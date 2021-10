Congrès ordinaire de l’ADEMA : Marimatia Diarra élu président pour cinq ans

Les rideaux sont tombés sur le sixième congrès ordinaire de l’Alliance pour la Démocratie au Mali (ADEMA-PASJ) ce lundi à Bamako. L’ancien député de Diéma, Marimatia Diarra a été élu par les délégués de la ruche. Le premier parti qui a dirigé le Mali démocratique pendant 10 ans se dote d’un nouveau président au moment où les débats font rage entre adeptes de la prolongation de la transition et ceux de la tenue des élections présidentielles et législatives de 2022. L’ancien député du cercle de Diéma, Marimatia Diarra, a été élu aux termes des assises de trois jours qui ont réuni les délégués de l’intérieur et de la diaspora à Bamako. Le colosse de l’ADEMA l’a emporté avec près de 50 voix contre 9 voix pour le président sortant Pr Tiémogo Sangaré. Il rejoint désormais la longue liste des présidents de l’ADEMA. Membre du Conseil national de la transition, Marimatia Diarra devrait travailler à concilier les autorités de la transition et son parti qui rechigne à participer aux assises nationales de la transition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :