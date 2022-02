Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le vendredi 25 février 2022, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ;

– procédé à des nominations ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction Citoyenne, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale de la Construction citoyenne.

La Politique nationale de la citoyenneté et du civisme adoptée par le Gouvernement prévoit la création d’une direction en charge de la construction citoyenne pour lutter contre l’effritement moral de notre société et l’accroissement de l’incivisme, des incivilités et des actes violents.

Les projets de texte adoptés créent la Direction générale de la Construction citoyenne pour assurer l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de construction citoyenne, de veiller à son exécution et d’assurer la coordination des services et organismes publics et privés qui concourent à sa mise en œuvre.

Sa création contribuera entre autres :

– à renforcer de la culture de la citoyenneté ;

– à favoriser l’émergence de citoyens pétris de valeurs et engagés pour l’édification d’un Mali uni, en paix et prospère dans le concert des nations ;

– à consolider des valeurs, notamment le respect des us et coutumes et les pratiques positives maliennes qui ont forgé la grandeur du Mali d’antan ;

– à promouvoir les attitudes et comportements propices du développement socioéconomique et culturel du pays.

2. Sur le rapport du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la Direction des Ressources humaines du secteur de la Jeunesse, de l’Emploi, des Sports et de la Culture.

La Direction des Ressources humaines du Secteur de la Jeunesse, de l’Emploi, des Sports et de la Culture a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines pour les ministères en charge :

– de la Jeunesse, des Sports, de l’instruction civique et de la Construction citoyenne ;

– de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ;

– de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

L’adoption du présent projet de décret vise à doter, pour les cinq prochaines années, la Direction des Ressources humaines du Secteur de la Jeunesse, de l’Emploi, des Sports et de la Culture, en personnel nécessaire pour l’exécution de ses missions.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Ambassadeur du Mali à Washington D-C (Etats-Unis d’Amérique) :

Monsieur Sékou BERTHE, Professeur de l’Enseignement Supérieur.

– Ambassadeur du Mali à Tokyo (Japon) :

Madame Nina WALET INTALLOU, Juriste.

– Attaché de Défense près de l’Ambassade du Mali à Moscou :

Colonel Moutian dit Léon KONE.

– Attaché de Défense près de l’Ambassade du Mali à Addis-Abeba :

Lieutenant-colonel El Hadji Belco DIALLO.

– Attaché de Défense près de l’Ambassade du Mali à Ouagadougou :

Colonel-major Abdoulaye SIDIBE.

– Attaché de Défense près de l’Ambassade du Mali à Niamey :

Colonel-major Rhissa Ag SIDI MOHAMED.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 25 février 2022

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national

Commentaires via Facebook :