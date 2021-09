Assimi Goïta prévient : « la lutte contre la corruption sera sans état d’âme et sans esprit de recul »

Le président de la Transition a rencontré les membres du Conseil supérieur de la Magistrature au Palais de Koulouba, ce mardi 14 septembre 2021. En sa qualité du président du Conseil le Colonel Assimi Goïta a galvanisé sa troupe et les a exhortés à poursuivre la lutte contre la corruption engagée.

-maliweb.net- « Aujourd’hui, vous avez l’opportunité de donner espoir au peuple malien ». C’était les derniers mots du président Assimi Goïta aux magistrats, et ce n’était pas les plus importants. Dans l’intervention de cinq minutes, le colonel Assimi Goïta est apparu sûr de lui, avec un discours à la hauteur de l’enjeu. Le chef de l’Etat a commencé par saluer les « efforts » des uns et des autres « depuis le début du redressement de la transition ».

La stabilité du Mali est liée à la sécurité, reconnaît Assimi Goïta. Mais, plus que la sécurité, a indiqué le Chef de l’Etat, la justice est le premier pilier de la stabilité. « Il n’y a pas d’Etat fort, sans une justice forte », a-t-il insisté devant les membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Dans la lutte contre la corruption, le Colonel Assimi Goïta avertit les magistrats. Les éléments défectueux existent à tous les niveaux de la société. « Des hommes prêts à vendre leur nation pour leurs propres intérêts », a affirmé le président de la transition. Qu’à cela ne tienne, la lutte contre la corruption se poursuivra. « Il s’agit de la volonté du peuple on n’a pas d’autres choix que de l’exécuter », a expliqué Assimi.

« La lutte contre la corruption sera sans état d’âme et sans esprit de recul », a prévenu le président Goïta, invitant ses visiteurs du jour à regarder l’état des routes, des hôpitaux…. “Où est parti l’argent dégagé pour leur réalisation ? ”interroge-t-il, soucieux sans doute du bien-être des populations. On parle de refondation, mais il faut refonder l’homme malien. Selon Assimi, ce sont des hommes qui planifient et exécutent la corruption. Il faut donc des hommes capables de combattre cela.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

