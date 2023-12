Lutte contre la corruption : le ministre Ibrahim Ikassa Maiga lance la semaine nationale

Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa MAÏGA, a lancé, ce lundi 4 décembre, l’édition 2023 de la semaine nationale de lutte contre la corruption. Un événement organisé par l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI).

« La Convention des Nations Unies contre la corruption a 20 ans : unir le monde contre la corruption ». Tel est le thème retenu par les Nations unies pour l’édition 2023 de la journée internationale de lutte contre la corruption. Selon Moumouni Guindo, président de l’OCLEI, l’objectif visé par ce thème est de « sensibiliser le plus possible sur les conséquences néfastes de la corruption et faire connaître le rôle de la prévention dans la lutte contre le phénomène ».

Selon une étude faite en 2016 par le projet JUPREC, 86% des jeunes maliens sont indifférents à la corruption. Pour le président de l’OCELI, il s’agit d’autant de jeunes qui ont besoin d’être sensibilisés sur la gravité de la corruption et l’enrichissement illicite. « La corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société. Elle compromet le développement social et économique et sape les institutions démocratiques et l’Etat de droit. Elle est l’un des obstacles majeurs au développement de notre pays », a indiqué Moumouni Guindo, dans mon mot de cadrage.

Dans son discours, le ministre Ibrahim Ikassa MAÏGA a souligné les efforts du gouvernement à lutter contre la corruption au Mali. Il a souligné l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d’actions, mais également la création de l’Agence de recouvrement et de gestion des Avoirs saisis ou criminels. « Ce sont là deux outils importants pour faire échec à la corruption et l’enrichissement illicite dans notre pays », a expliqué le ministre de la Refondation de l’Etat.

Parce que la lutte contre la corruption est l’affaire de tous, l’OCLEI a prévu une série d’activités au profit, spécifiquement, des journalistes, acteurs de la société civile et structures de contrôle sur des thématiques en rapport avec le thème central. L’OCLEI organise l’édition de 2023, en partenariat avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers le Programme de Lutte contre l’Enrichissement illicite (LucCEI), le LUCEG et le PNUD.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

