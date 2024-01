Lutte la corruption et l’enrichissement illicite : Trois importantes inspections visitées par le Président de l’OCLEI

Le Président de l’OCLEI, Dr Moumouni Guindo, a effectué une série de visites respectivement à l’inspection générale des forces armées et services, à l’inspection des services de sécurité et de protection civile et enfin à l’inspection des affaires sociales les 15, 16 et 17 janvier 2024. Ces différentes visites entrent dans le cadre de la collaboration interservices que l’OCLEI s’efforce de développer et d’entretenir dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite dans notre pays.

A l’inspection générale des forces armées et services, le Président de l’OCLEI a été reçu par l’inspecteur chef en la personne du Général de brigade BrahimaDiabaté, assisté de plusieurs autres inspecteurs.

C’est l’inspecteur en chef des services de sécurité et de protection civile, le Commissaire Général de Brigade de Police Moussa Boubacar Mariko, entouré de ses proches collaborateurs, qui a reçu le président de l’OCLEI et sa délégation.

A l’inspection des affaires sociales, l’inspecteur en chef Mamoudou Togo et ses collaborateurs inspecteurs ont accueilli la délégation de l’OCLEI, conduite par son président.

Face à ces trois personnalités et leurs proches collaborateurs, le Dr Moumouni Guindo a rapporté le message de remerciements du Conseil de l’OCLEI pour l’excellente collaboration que ces différentes inspections ont toujours entretenu avec l’OCLEI.Cette excellente collaboration, précise Dr Guindo, est matérialisée par la transmission régulière des différents rapports d’inspection à l’OCLEI depuis 2017.

Aussi, le Président de l’OCLEI a rappelé la nécessité du renforcement de la collaboration interservices face au fléau de la corruption et l’enrichissement illicite dans notre pays. Cette collaboration, faut-il le rappeler, est une des missions de l’OCLEI à qui la loi demande d’assurer une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement et indirectement concernées par la lutte contre l’enrichissement illicite.

Les trois structures et l’OCLEI ont saisi leurs rencontres pour se connaitre davantage et mettre en place des mécanismes de renforcement de leurs collaborations, aujourd’hui devenue un cas d’école.

