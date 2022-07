En prélude à la journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée le 11 juillet de chaque année, l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (Oclei) et l’ONG Groupe de Recherches et d’Actions aux Collectivités Territoriales (Gract) ont organisé un atelier, le mercredi 06 juillet, à Bougouni sur le thème : « Sensibilisation des agents et élus des collectivités territoriales sur les conséquences socio-économiques de la corruption ». C’était sous l’égide du préfet du cercle, Ibrahim Ongoiba.

Organisé à l’attention des agents et élus des collectivités territoriales de Bougouni et grâce à l’appui du projet LUCEG, ce séminaire qui porte sur les conséquences socio-économiques de la corruption dans notre pays a vu la participation d’une cinquantaine de personnes. Il est organisé conjointement par l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (Oclei) et l’ONG Groupe de Recherches et d’Actions aux Collectivités Territoriales (Gract).

Le thème : « Sensibilisation des agents et élus des collectivités territoriales sur les conséquences socio-économiques de la corruption » est une importance capitale a rappelé le préfet de Bougouni. Conscient des dangers du phénomène, Ibrahim Ongoiba a affirmé que la corruption détruit notre économie et annihile les efforts consentis par notre pays dans le cadre de son développement. Il n’a pas manqué de saluer le choix de Bougouni pour abriter l’évènement et la présence assez remarquable des femmes au séminaire.

« 1 266 milliards FCFA de deniers publics détournés en 14 ans », selon Djibril Kané

« La Journée africaine de lutte contre la corruption est l’occasion de réfléchir au rôle de la corruption dans tous ces méfaits » a souligné le représentant du président de l’Oclei. C’est dans cette dynamique qu’entre cette activité avec l’ONG Gract, a précisé Djibril Kané. Elle vise, d’après lui, à former et sensibiliser une cinquantaine d’agents et d’élus des collectivités territoriales sur les conséquences socio-économiques de la corruption et l’enrichissement illicite au Mali.

Citant les rapports des structures de contrôle, Djibril Kané a indiqué que, l’Etat du Mali a perdu en 14 ans 1 266 milliards FCFA des suites de détournements de deniers publics, de fraudes aux marchés publics, de gaspillages et de détournements de biens de l’Etat. « Ce manque à gagner aurait pu servir à financer la construction d’écoles, d’hôpitaux, d’infrastructures publiques, à donner accès à de l’eau potable aux populations entre autres. Il est estimé que ces moyens financiers spoliés à l’Etat pouvaient lui suffire pour construire 264 hôpitaux de haut standing, 1767 centres de santé de référence et environ 42 ponts etc », a-t-il fait remarquer.

Après la cérémonie d’ouverture, Dr Amadou Maïga, économiste et membre du Conseil national de la Transition (Cnt) a longuement exposé sur les conséquences socio-économiques de la corruption dans notre pays. Sa communication a été suivie par un débat entre les participants. Parmi lesquels, on peut citer Siriki Samaké, président du conseil de cercle de Bougouni, Mohamed Lamine Camara, maire de Bougouni, les élus municipaux et régisseurs de plusieurs mairies de la région.

Outre le représentant du président de l’Oclei, Djibril Kané, qui était à la tête d’une forte délégation, l’activité s’est déroulée en présence du Pr Souleymane DE, président de l’ONG Gract. Il faut souligner que le 11 juillet de chaque année est consacré journée africaine de lutte contre la corruption. Elle a été instituée par le conseil exécutif de l’Union Africaine à Addis Abeba en janvier 2017 pour célébrer la signature de la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, intervenue le 11 juillet 2003 à Maputo au Mozambique. Le thème cette année est : « Mécanismes et stratégies de gestion des fonds Covid-19 ».

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

