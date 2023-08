Mali : trois anciens ministres du défunt régime d’IBK inculpés pour corruption

Au Mali, plusieurs anciens dignitaires du régime de feu Président Ibrahim Boubacar Keïta sont inquiétés par la justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous apprenons de plusieurs sources concordantes que trois anciens ministres ont été inculpés dans le dossier sécuriport. L’ancien ministre de la sécurité et de la protection civile, le Général Salif Traoré a même été placé sous mandat de dépôt hier mercredi.

Le dossier sécuriport est un contrat de concession signé en 2014 entre le gouvernement malien et la société sécuriport LLC pour une durée de dix ans. Cette signature permettait à ladite société de fournir et d’exploiter un système de sécurité pour l’aviation civile et l’immigration selon les modalités de construction, de maintien et de transfert. Il nous revient que le Général de Brigade Salif Traoré est inculpé dans ce sulfureux dossier avec son homologue de l’équipement et des transports de l’époque des faits, Mme Seynabou Diop, et un autre ancien ministre dont nous ignorons l’identité. L’ancienne ministre de l’équipement et des transports a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire. Parce qu’elle a été autorisée à rentrer à la maison après son audition au pôle économique et financier de Bamako.

Les choses s’accélèrent également au pôle économique et financier de Bamako. Les mêmes sources concordantes nous informent que le Directeur Financier et des Matériels du Ministère de la de la jeunesse, des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne et son régisseur ont été placés sous mandat de dépôt dans le dossier des enseignants volontaires. La justice les soupçonne de malversation financière sur un montant de 8 milliards FCFA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :