La crise née au sein de l’Union pour la République et la démocratie (URD) en 2021 suite au décès du président du parti, l’honorable Soumaïla Cissé, le 25 décembre 2020, est loin d’être terminée. Les héritiers de feu Soumaïla Cissé refusent de laver le linge sale en famille et se livrent depuis un certain temps à une bataille judiciaire. Pour preuve, dans son verdict rendu public, le lundi 04 avril 2022, le tribunal de la commune V du district de Bamako a confirmé «l’élection de Gouagnon Coulibaly en qualité de Président du parti politique URD à l’issue du congrès extraordinaire du 16 Janvier 2022 ». Furieux de cette décision, le camp de Pr. Salikou Sanogo, président par intérim de l’URD, informe à travers un communiqué rendu public, le 4 avril 2022, que « les voies de recours appropriées seront exercées contre ladite décision à l’effet de permettre à la Cour d’appel de Bamako de réexaminer le dossier».

Le tribunal de la commune V du district de Bamako a rendu son délibéré, le 4 avril 2022, dans l’affaire opposant Gouagnon COULIBALY au Pr. Salikou SANOGO pour le poste de président de l’URD. Ainsi, le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rejette les fins de non-recevoir opposées par Salikou SANOGO ; déclare l’action de Gouagnon COULIBALY recevable ; juge ses demandes bien fondées. Dans son verdict, le tribunal de la commune V de Bamako « Confirme l’élection de Monsieur Gouagnon COULIBALY en qualité de Président du parti politique URD à l’issue du congrès extraordinaire du 16 Janvier 2022 ; Ordonne à Monsieur Salikou SANOGO, précédemment président par intérim du parti, de procéder à la passation de service de la présidence du parti, dès le 3ème jour de la notification de ce jugement, sous astreinte de 500.000 F/CFA par jour de retard ; Autorise Monsieur Gouagnon COULIBALY à accéder au siège du parti ; Déclare nulle la décision N°002-2022 BEN-URD, du 05 Février 2022 portant exclusion et suspension de cadres de l’URD ; Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ; Rejette la demande reconventionnelle ; Met les dépens à la charge de Monsieur Salikou SANOGO ». Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le camp de Salikou Sanogo.

Dans un communiqué rendu public, tout juste après la décision du tribunal de la commune V de Bamako, l’URD informe ses militants et sympathisants que faisant suite à la décision rendue, ce jour 04 avril 2022, par le tribunal de grande instance de la commune 5 du District de Bamako, les voies de recours appropriées seront exercées contre ladite décision à l’effet de permettre à la Cour d’appel de Bamako de réexaminer le dossier. «Le Professeur Salikou Sanogo, Président par intérim de I’URD, votre Président continuera à présider les destinées du parti jusqu’à une décision définitivement exécutoire.

L’URD rappelle que l’information judiciaire ouverte contre Gouagnon Coulibaly et autres pour faux et usage de faux devant le juge d’instruction du 9èmecabinet du Tribunal de grande instance de la commune 3 se poursuit normalement. C’est pourquoi, le parti invite tous ses militants et sympathisants à rester calmes, sereins et à ne pas céder à la désinformation et à la provocation », révèle le communiqué du camp de Salikou Sanogo.

Il n’est pas tard pour les présidents d’honneurs dont le Pr. Younoussi Touré, ancien président du Parti, ancien Premier ministre, ancien président de l’Assemblée nationale, de jouer leur rôle de médiation pour que la case de l’URD qui brule déjà ne soit pas emportée par la flamme.

Aguibou Sogodogo

