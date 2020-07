Crise sociopolitique : Le mouvement «SABATI 2012» partage ses solutions

Pour apporter sa contribution à l’apaisement du climat sociopolitique, le mouvement Sabati 2012 a organisé une journée de haut niveau d’échanges et de sensibilisation, samedi dernier au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CENDIFE). Les participants ont préconisé des solutions de sortie de crise dans la déclaration finale de la rencontre.

Application intégrale des recommandations du Dialogue national inclusif et la mise en place de son Comité de suivi ; poursuite de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ; demande au M5-RFP d’inscrire ses activités dans le respect de la Constitution et de la légalité républicaine. Telles sont quelques recommandations importantes issues des travaux de la journée de haut niveau de Sabati 2012 sur la situation sociopolitique du pays.

Le mouvement opte, par ailleurs, pour la mise en place d’un cadre consensuel et inclusif pour entamer et faciliter les réformes nécessaires pour la démocratie dans le contexte malien. Pour les participants, il faut la mobilisation de tous les acteurs soucieux du Mali afin d’encourager la communauté internationale dans ses efforts de soutien inlassables à notre pays. Ils ont enfin demandé à l’état un effort afin de traduire les préoccupations des consciences collectives en action concrète.

………lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :