C’est dans une atmosphère de joie et de convivialité que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a offert, hier au Parc national de Bamako, un déjeuner aux membres de l’Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, conduits par Abdoulaye Amadou Sy, président de cette association. Il s’agissait aussi pour le ministre Dramé de présenter ses vœux de nouvel an à ces anciens diplomates ayant blanchi sous le harnais.

Dans son intervention, le chef de la diplomatie malienne a estimé que l’Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali est une association importante, ajoutant que les fonctions qu’ont assumé ses membres ne sauraient prendre la moindre ride. Ce, a expliqué le ministre, dans la mesure où le pays a besoin de l’expérience accumulée par ceux qui ont agi et parlé en son nom, à travers les continents pendant les dernières décennies. «Le pays a besoin de votre savoir-faire, de votre expérience, de votre connaissance du monde, de la politique internationale, des acteurs internationaux», a-t-il lancé.

Selon Tiébilé Dramé, dans ce monde troublé, dans cette Afrique en convulsions, dans ce Mali en crise, l’expérience des anciens diplomates est extrêmement utile. «À travers l’Afrique et sur la scène internationale, vous avez porté très haut la parole du Mali, mais aussi le drapeau du pays», a ajouté le ministre en charge de la Coopération internationale qui a beaucoup insisté sur la valeur du drapeau national.

