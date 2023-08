Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu en audience ce mardi 29 août 2023 dans son département, Murat M. Onart, ambassadeur de Turquie au Mali en fin de mission.

Affaires étrangères : Le ministre Diop reçoit l’ambassadeur de Turquie en fin de mission

Le diplomate turc était venu faire ses adieux au chef de la diplomatie malienne. Saluant la contribution remarquable du diplomate turc à l’essor des relations d’amitié et de coopération entre le Mali et la Turquie, le ministre Diop a relevé la nécessité de poursuivre cet élan dynamique emprunté par le partenariat stratégique, dans un esprit de solidarité et de respect mutuel, afin de hisser cette coopération bilatérale à la hauteur des potentialités économiques et des opportunités d’affaires des deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur turc, Murat M. Onart, s’est dit fier de son séjour au Mali et de la convergence de vues entre les plus hautes autorités maliennes et de son pays en vue de faire de la coopération bilatérale un modèle gagnant- gagnant dans tous les domaines d’intérêt commun.

Source : Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

