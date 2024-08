L’ambassadeur d’Ukraine à Dakar a été convoqué par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, dirigé par Mme Yassine Fall. La raison est unique : il s’est rendu coupable d’avoir publié une vidéo de soutien aux terroristes contre les FAMa à la suite d’une embuscade à Tinzawaten. Sans être d’accord avec le Mali dans sa décision de se retirer de la CEDEAO, le Sénégal vient de poser un acte diplomatique de solidarité d’une grande portée.

Le Mali est en proie depuis plus d’une dizaine d’années à une crise sécuritaire. Après avoir été souvent victime des massacres de la rébellion et de la nébuleuse terroriste, il a rarement bénéficié du soutien de ses pays frères voisins. Certains pays servaient même d’arrière base pour ces groupes armés. Cette situation semble révolue. En illustre le courage des nouvelles autorités sénégalaises à convoquer l’ambassadeur ukrainien afin de lui faire des mises en garde à la suite d’un geste déplacé de sa part contre le Mali.

En effet, l’opinion publique nationale semble déjà saisie de la gravité du bilan de cette attaque menée contre les FAMa et leurs alliés russes. « Nous avons perdu une bataille à Tinzawaten, mais nous gagnerons la guerre contre les terroristes. Tinzawaten sera le Mali… » a déclaré le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, lors de son allocution à la faveur de la célébration de la journée panafricaine de la femme, le 31 juillet dernier.

Sur les réseaux sociaux, les images propagandistes et provocatrices des égarés de la CMA et leurs alliés terroristes ont aussi tourné en boucle. Sur ces images, on pouvait voir des groupes terroristes arborant le drapeau ukrainien. Après tout cela, le communiqué officiel de convocation de l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar, émanant du ministère de l’intégration africaine et des Affaires étrangères sénégalais est venu corroborer ce que tout le monde soupçonnait. A savoir, le soutien de l’Ukraine au terrorisme.

Ce qu’il faut saluer dans cette histoire est d’abord la solidarité des pays de l’AES, notamment le Burkina Faso qui aurait soutenu les FAMa dans la riposte victorieuse, quelques jours seulement après cette embuscade tragique des terroristes. Mais également, l’action diplomatique courageuse des nouvelles autorités sénégalaises. Lesquelles dans un communiqué de presse, affirmaient d’avoir « pris connaissance, avec surprise, de la publication sur la page Facebook de l’ambassade d’Ukraine à Dakar d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine lui-même ». A cet effet, elles ont dénoncé cette attitude tout en : « apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l’attaque terroriste perpétrée dans le Nord Mali, par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) contre les Forces armées du Mali ». Ainsi, pendant que certains pays voisins sont restés dans leur silence de carpe au moment où leurs activistes et autres hommes de media s’en réjouissaient d’une victoire de l’Ukraine sur la Russie dans le Sahel, le Sénégal dans un communiqué officiel affirme rester constant dans sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien. Que : « le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit». Et qu’il rejette le terrorisme sous toutes ses formes. D’ailleurs qu’il ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière : « des propos et gestes allant dans le sens de l’apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali». Ainsi pour joindre l’acte à la parole, ce pays frère historiquement du Mali a convoqué l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar pour lui rappeler les « obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission ». Un geste d’une grande portée amicale envers le Mali, pouvait-on dire ainsi.

En matière de géopolitique tout acte posé par un tiers Etat, garde toute sa symbolique dans le sens où il a été posé.

Moustapha Diawara

