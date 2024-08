Mali-Mauritanie : L’Ambassadeur Dibassy honoré à Nouakchott

Au terme d’une mission qui aura duré 6 longues années à Nouakchott en qualité d’Ambassadeur, Son Excellence Mohamed Dibassy s’apprête à quitter ce pays. Le diplomate malien qui a inlassablement œuvré au raffermissement des relations entre le Mali et la Mauritanie, a été élevé au grade de Commandeur de L’Ordre du Mérite National de la République Islamique de Mauritanie.

Vendredi 16 août 2024, cette prestigieuse distinction lui a été remise par le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould MERZOUG, lors d’une cérémonie solennelle.

La cérémonie a été organisée en présence du personnel diplomatique mauritanien et malien, qui ont tous témoigné de l’importance de cette reconnaissance pour l’Ambassadeur Dibassy et pour les relations entre les deux pays. Cette élévation au grade de Commandeur de L’Ordre du Mérite National de la République Islamique de Mauritanie vient couronner les efforts et le dévouement de M. Dibassy dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’Ambassadeur du Mali en Mauritanie.

Depuis sa prise de fonction, Mohamed Dibassy a œuvré sans relâche pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la République du Mali et la République Islamique de Mauritanie. Son engagement en faveur du dialogue et de la diplomatie a été salué à de nombreuses reprises par les autorités mauritaniennes, qui ont tenu à lui exprimer leur reconnaissance lors de cette cérémonie exceptionnelle.

L’élévation du diplomate malien au grade de Commandeur de L’Ordre du Mérite National de la République Islamique de Mauritanie est une juste reconnaissance de son dévouement et de son excellence dans l’exercice de ses fonctions diplomatiques. C’est également un signe de l’amitié et de la solidarité qui unissent le Mali et la Mauritanie, et de la volonté commune de renforcer les liens entre les deux pays pour promouvoir la paix et le développement dans la région.

Mohamed Sylla

