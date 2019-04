L’invitation du Mali, à travers l’Office du Niger, à participer à la 7ème Exposition agricole internationale du Qatar qui s’est tenue du 19 au 22 mars 2019 à Doha est à mettre à l’actif d’une seule personne : Tidiani Diakité, ambassadeur du Mali au Qatar. Le diplomate, qui a ouvert les portes de l’ambassade du Mali au Qatar en 2016, a usé de tout son entregent afin d’inscrire le géant de la riziculture au Mali et dans la sous-région qu’est l’Office du Niger au prestigieux tableau des invités d’honneur de cette 7ème Exposition agricole internationale du Qatar.

Notre compatriote ne s’est pas limité à faire inviter le Mali à ce rendez-vous du monde des affaires, il a également consacré son temps et son énergie à ouvrir en grand les portes des grands investisseurs au président directeur général de l’Office du Niger, le Dr. Mamadou M’Baré Coulibaly, et à la délégation qui l’accompagnait.

Ainsi, juste après l’ouverture officielle de l’exposition, notre ambassadeur a fait visiter le stand de l’Office du Niger à une dizaine de diplomates accrédités au Qatar. Il s’agit notamment des ambassadeurs du Kenya, du Bénin, du Venezuela, de Djibouti, du Japon, de l’Australie, du Soudan et de France. Tous étaient venus s’imprégner du potentiel agricole du géant de la riziculture au Mali et dans la sous-région.

Après ce ballet diplomatique, vint le temps des audiences auprès des grands investisseurs du Qatar. Notamment Hassad Food, Qatar Chamber, l’Alliance Mondiale des Terres Arides, Faisal Holding et Barzan Holding pour ne citer que ceux-ci. Chez chacun de ces puissants argentiers, le PDG de l’Office du Niger, le Dr. Mamadou M’Baré Coulibaly, a présenté, images à l’appui, l’immense potentiel agricole de l’Office du Niger. Cette offensive de charme va certainement déboucher sur des réalisations concrètes dans les mois à venir au regard des engagements pris de part et d’autre.

En plus de ces rencontres d’échange, l’Office du Niger a formulé une requête de financement d’un montant de 26 milliards de FCFA au directeur général du Fonds du Qatar pour le Développement afin de réhabiliter le canal de Macina et le Fala de Boky Wéré. Ce projet, s’il se réalise, va permettre de porter le débit du canal de 45 m3/s à 210 m3/s afin de pouvoir irriguer plus de 1 500 000 ha et, ainsi, satisfaire les besoins en eau et en terre de nombreuses perspectives d’aménagements publics ou privés. La réalisation de ce projet mettra également fin aux crises d’eau fréquentes et aigues entrainant des pertes de rendement et provoquant des crises sociales importantes.

Dans cette recherche de potentiels investisseurs à Doha, notre valeureux ambassadeur Tidiani Diakité a pleinement joué son rôle. Il a aussi bénéficié de l’appui du ministre de l’Agriculture, le Dr. Nango Dembélé. Ses homologues des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que de l’Economie et des Finances ont également appuyé les dossiers à leurs niveaux respectifs. La balle est, désormais, dans le camp du président de la République, El Hadj Ibrahim Boubacar Kéïta, dont les bonnes relations avec l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, pourraient permettre d’obtenir les 26 milliards de FCFA nécessaires à la réhabilitation du canal de Macina et du Fala de Boky Wéré. A ce propos, les grands espoirs du PDG de l’Office du Niger, le Dr. Mamadou M’Baré Coulibaly, reposent sur la visite officielle du président IBK prévue à Doha au Qatar en juin prochain.

Ces espoirs peuvent devenir des réalités surtout quand on sait que Son Altesse l’Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, lors de sa visite historique à Bamako, le 21 décembre 2017, a réitéré le soutien du Qatar et sa totale disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la stabilité ainsi que du renforcement de la résilience et de reconstruction post-crise.

Alassane DIARRA

Com/ON

