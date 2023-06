Le Mouvement du 5 juin 2020- Rassemblement des Forces Patriotiques (m5-rfp), a célébré avec faste son 3ème anniversaire ce jeudi. C’était à la faveur d’un grand meeting organisé à cet effet au cicb. L’occasion était bonne pour les responsables du mouvement de dresser leur bilan et d’appeler les militants à voter massivement oui au referendum du 18 juin prochain.

Après avoir réaffirmé le soutien de son mouvement aux forces armées maliennes, fait son bilan à mi-parcours, le président du comité stratégique du m5-rfp, Dr Choguel Kokalla Maiga, a déclaré à ses militants, venus nombreux pour la cause, que ce projet de réforme constitutionnelle est incontournable. Il a appelé ses partisans à voter massivement Oui au referendum.

D’ailleurs, c’est ce mot d’ordre qui a été déclaré par le m5-rfp dans une motion lue par M Mamadou Kadioké, membre du directoire du mouvement. Auparavant, le président par intérim du Mouvement du 5 juin 2020- Rassemblement des Forces Patriotiques, M Boubacar Karamoko Traoré, bondissait dans le même sens.

« Aujourd’hui, est en cours la campagne référendaire pour l’adoption d’une nouvelle constitution. Le M5-RFP a pris toute sa place pendant la phase de vulgarisation et fera plus pendant la campagne et il appelle à cet égard à voter clairement et massivement OUI », a-t-il précisé, avant d’inviter ses militants et au-delà, l’ensemble du Peuple malien à rester soudé et vigilant face aux adversités de toute nature contre notre pays, le Mali.

Pour conduire ce bateau Mali à bon port, « il nous fallait avoir une boussole, un GPS »: ce fut les 10 points et 17 mesures traduits en programme de gouvernement. « Ce programme est aujourd’hui en cours d’exécution par le Gouvernement du Premier ministre Choguel Kokalla Maiga sous l’autorité du président de la Transition, le Colonel Assimi Goita et l’œil vigilant du CNT », a rappelé m. Traoré.

« Nous avons tenu bon jusqu’au jour ou de jeunes officiers patriotes sont venus parachever notre lutte un 20 août 2020. Avec eux, nous avons convenu, après un moment d’incompréhension de cheminer ensemble pour le bien Mali », a-t-il fait savoir.

Mais, pour lui, rien n’a été, rien n’est et rien ne sera facile mais nonobstant les difficultés certains progrès son tangibles notamment le respect de notre souveraineté, l’acceptation des Maliens d’endurer les difficultés et d’être résilients notamment pendant les sanctions injustes, illégales et illégitimes imposées à notre pays.

A ceux-ci s’ajoutent la montée en puissance incontestables de nos Forces de Défense et

de sécurité, la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dont le référendum constitutionnel est une étape majeure et les réalisations socioéconomiques et infrastructurelles, entre autres.

« Le M5-RFP est conscient des difficultés notamment de la cherté de la vie et de la persistance de certaines pratiques qu’il a dénoncées et combattues. C’est pourquoi il est sur tous les fronts pour la réussite de la Transition et la préservation des acquis de la Transition à la fin de celle-ci », a conclu le président par intérim du m5-rfp, M. Boubacar Karamoko Traoré.

Adama DAO

