Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a effectué les lundi et mardi, une visite dans les régions de Mopti et de Tombouctou. Ce périple a permis au Général de division Salif Traoré de faire le point sur le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la tenue des élections législatives.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile multiplie les rencontres pour une meilleure sécurisation du processus électoral en cours. Après une réunion avec les gouverneurs de région et des échanges fructueux avec les groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation, Général Salif Traoré a effectué une visite les 9 et 10 mars 2020 dans les régions de Mopti et Tombouctou. Il était accompagné par une forte délégation composée des directeurs généraux de la Police, Moussa Ag Infahi, de la Gendarmerie, Boukary Kodio, de la Protection civile, Seydou Doumbia et du Chef d’Etat-major adjoint de la Garde nationale, Nicolas Cissé.

A son arrivée, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoise aux notabilités de la ville avant de présider une rencontre dans la salle du gouvernorat avec les acteurs du processus électoral, les acteurs politiques, ceux de la société civile ainsi que les forces de défense et de sécurité. «Je suis plutôt satisfait. J’ai tenu à être là, à la tête d’une grande délégation pour rassurer les acteurs politiques et de la société civile…pour que l’élection se passe au mieux dans la région. J’ai demandé encore une fois de démentir les pronostics qui pensaient que déjà en 2018, on ne pouvait pas faire d’élection à Mopti. Ça été fait. Il y a eu finalement des incidents mineurs. Nous comptons reproduire ce schéma. Nous voulons que la population comprenne que la sécurisation est l’affaire de tout le monde, pas seulement des porteurs d’uniformes. Il faut que chacun se sente concerné et impliqué. Que l’accalmie que nous allons retrouver dans cette période-là, puisse servir de socle pour une accalmie pérenne dans cette région qui a déjà trop souffert», a souligné le ministre Traoré.

Il a beaucoup insisté sur l’importance de la tenue de ce scrutin. Devant l’assistance, le Général Salif Traoré a indiqué que la communication au sein de la population dans le sens de l’apaisement est indispensable pour des élections paisibles.

Saluant cette initiative du ministre, le Gouverneur de Mopti, le Général de Brigade Abdoulaye Cissé a déclaré que sa région compte 3272 bureaux de vote pour plus d’un million d’électeurs.

“Dépassez vos peurs et impliquez-vous pour le bien du Mali ! “

Le mardi 10 mars 2020, la délégation a mis le cap sur Tombouctou. Sur place, le Général Salif a tenu à rassurer le Cadre de concertation politique et a engagé les forces de défense et de sécurité à se mobiliser davantage pour la sécurisation des élections législatives. «Tout le monde doit se sentir concerné et s’engager en conséquence pour la réussite de ce grand rendez-vous politique majeur…. Dépassez vos peurs et impliquez-vous pour le bien du Mali !», a lancé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Bintou Diarra

Au chevet des populations de Kéma

Le ministre Traoré a mis à profit son séjour à Mopti pour se rendre au chevet des populations du village de Kéma, dans la commune rurale de Dougombo, cercle de Bandiagara.

Ce village a été attaqué par des individus armés non identifiés dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 mars 2020. Il y a eu un mort parmi la population, des greniers remplis de céréales pont été détruits et du bétail emporté. Le visiteur du jour a offert des vivres et une enveloppe au chef de village, instruit le renforcement de cette position ainsi que celle du village de Yawakanda dans la même commune où des attaques d’hommes armés non identifiés ont fait un blessé et des dégâts matériels le même jour.

