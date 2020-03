« La confiance ne s’achète pas, elle se mérite ». Cet adage sied bien à la tête de liste RPM dans la circonscription électorale de Dioïla, l’honorable Mamadou Diarrassouba. Un grand bâtisseur qui, par ses actes posés dans le cadre du bien-être des populations et de développement du cercle de Dioïla, a su gagner la confiance de ses concitoyens. C’est pourquoi lors de la campagne électorale, il existe une ferveur totale autour de la liste RPM, pilotée par lui. Dans les 23 communes de Dioïla, Diarrassouba et ses colistiers ont eu droit à une mobilisation gigantesque.

La campagne pour les législatives du 29 mars 2020 bat son plein. Dans la circonscription électorale de Dioïla, la liste RPM, composée par le chef d’orchestre Mamadou Diarrassouba, Yiri Kéita, Bafing Coulibaly, Moussokoura Samaké et Marie Noël Coulibaly est sûre de remporter le scrutin dès le 1er tour.

Après le lancement de la campagne à Dioïla, Diarrassouba et ses colistiers ont eu droit à une grande mobilisation dans toutes les communes où ils se sont rendus. De Niangola à Béléko en passant par N’golobougou, Fana, Banco, Diarakèbougou, Massigui, Niadjila N’Golobougu, Marakacoungo, Binko, Zan, Tingolé …, la mobilisation donne l’assurance pour un coup K.O.

Longuement réfléchie et minutieusement constituée par l’homme du peuple, Mamadou Diarrassouba, la liste RPM de la section de Dioïla est favorite dans la course pour les cinq (5) sièges à pourvoir. Ces soutiens sont rendus possibles grâce au leadership de la tête de liste, l’honorable Diarrassouba, qui a su gagner la confiance de la majorité des populations de son Banico natal. Par des actes visibles, il a offert un meilleur cadre de vie à la population de Dioïla, donnant ainsi le sourire à ses concitoyens qui veulent lui rendre la monnaie de sa pièce en lui offrant un second quinquennat. Le ‘’grand bâtisseur’’, comme il se fait surnommer par ses collègues députés en raison de son sens élevé du devoir et son sérieux dans le travail, jouit aussi d’une réputation sur le double plan professionnel et social. Grand démocrate, Diarrassouba collabore avec tous les hommes politiques de tous bords, de la majorité comme de l’opposition. C’est pourquoi la liste RPM pilotée par lui a eu le soutien total et massif des partis politiques comme Yelema, Sadi, Parena, Um-Rda, Cnid Faso Yiriwa Ton et du Pacp de Dioïla.

Tientigui

