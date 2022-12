Le médiateur de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) dans la crise malienne, Goodluck EBELE JONATHAN, ancien Président de la République du Nigéria, à la tête d’une délégation, a effectué une visite de travail de 48 heures, les 29 et 30 novembre 2022 au Mali. Cette visite de Goodluck Jonathan s’inscrivait dans le cadre du suivi de routine de la transition et rentre dans le cadre des préparatifs du Sommet ordinaire de la CEDEAO, prévu en décembre 2022 à Abuja au Nigéria. Durant son séjour, le médiateur de la CEDEAO a rencontré les membres du gouvernement, le président de la transition, Colonel Assimi GOÏTA.

A sa sortie d’audience, Goodluck Jonathan a accordé une interview à la presse dans laquelle il reconnaît des efforts fournis par les autorités de la transition. Cependant, il recommande aux autorités de travailler encore plus. « Il y a certes des progrès qui sont enregistrés çà et là et nous sommes d’avis avec les autorités qu’elles fournissent des efforts évidemment ; il reste des domaines dans lesquels il faut mettre l’accent, travailler davantage », a-t-il dit.

Selon la Primature du Mali, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Premier ministre par intérim, entouré des ministres de la Refondation, des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale et du ministre délégué chargé des Réformes politiques et institutionnelles, a présidé une séance de travail du Comité interministériel pour le suivi du Chronogramme politique et électoral de la Transition. C’était en présence du Médiateur de la CEDEAO et sa délégation, le Président Goodluck Jonathan.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement par intérim a fait part au Président Goodluck Jonathan des avancées significatives dans le processus des réformes politiques et électorales, notamment la remise au Président de la Transition, Chef de l’Etat de l’avant-projet de la Constitution par la Commission chargée de la Rédaction de la nouvelle Constitution, l’installation des membres de l’Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE), l’adoption en Conseil des Ministres des projets de textes relatifs à la réorganisation administrative et territoriale. « Nous ne ménagerons aucun effort pour maintenir cette dynamique tout au long de la Transition pour réussir l’organisation d’élections transparentes, crédibles et apaisées » a conclu le Colonel Abdoulaye Maïga. En outre, la Primature indique que le Médiateur et sa délégation ont constaté au cours d’une projection les avancées remarquables enregistrées dans le processus des réformes et de la préparation des Échéances planifiées.

Après sa rencontre avec les membres du gouvernement malien, Goodluck JONATHAN, médiateur de la CEDEAO, accompagné par une forte délégation, a été reçu par le Président de la transition, Colonel Assimi GOÏTA, le mardi 29 novembre 2022. Selon la Présidence de la République du Mali, à sa sortie d’audience, le médiateur de la CEDEAO a indiqué qu’il s’agit là d’une visite de courtoisie au Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État du Mali. « En amont, nous avons eu une série de rencontres avec les membres du gouvernement, et qui nous a permis de témoigner la résilience du peuple malien, aussi nous sommes très heureux de nous retrouver à Bamako aujourd’hui », a signifié Goodluck JONATHAN. Avant d’ajouter ceci : «Dans quelques jours, nous allons terminer l’année en cours et l’année 2023 est une année charnière pour la transition du Mali, c’est pourquoi il était important pour nous de venir échanger avec le Président de la Transition, recueillir ses sentiments avant la tenue du sommet de la CEDEAO, le 3 décembre prochain à Abuja. Il y a certes des progrès qui sont enregistrés çà et là et nous sommes d’avis avec les autorités qu’elles fournissent des efforts évidemment ; il reste des domaines dans lesquels il faut mettre l’accent, travailler davantage. Nous sommes rassurés quant aux réponses envisagées par le gouvernement, de la part aussi du Président de la Transition, comme quoi les efforts vont se poursuivre ».

Aguibou Sogodogo

