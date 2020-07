Gouvernement : L’équipe restreinte se met au travail

Le Premier ministre a réuni, hier, les ministres nommés lundi pour le premier conseil de cabinet au cours duquel, il a été question d’identifier les axes prioritaires du plan travail

Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a présidé, hier à la Primature, la première réunion du conseil de cabinet du gouvernement restreint mis en place la veille. Cette rencontre était destinée à identifier les axes prioritaires de cette équipe réduite, en premier lieu, les consultations à mener en vue de la composition d’un gouvernement d’union nationale susceptible d’assurer la gestion rapide de la crise sociopolitique qui secoue le pays, et cela conformément aux recommandations de la Cedeao.

À la fin de la rencontre, le Premier ministre a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a salué le mérite des hommes qui forment cette équipe restreinte formée autour de lui. Trois anciens membres du gouvernement sortant font partie de cette équipe restreinte, à savoir le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et celui de la Défense et des Anciens combattants. Il a félicité et remercié ces «cadres de mérite et de valeur» pour avoir accepté de rejoindre ce gouvernement restreint.

Les trois nouveaux ministres sont celui de la Sécurité et de la Protection civile, celui de la Justice et des droits de l’Homme, Garde des Sceaux et celui de l’Économie et des Finances. «S’ils sont là en ce moment où les enjeux sont vitaux, c’est évidemment en raison de leurs parcours, de leurs qualités intrinsèques et de leur savoir-faire. Je n’ai aucun doute qu’avec leur concours, le soutien et l’accompagnement du président de la République, nous allons pouvoir relever les défis et surtout les missions qu’il nous a confiées pour les jours et les semaines à venir », a indiqué Dr Boubou Cissé.

