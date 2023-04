2E édition du salon de l’action gouvernementale : Promouvoir le rapprochement de l’administration des administrés

Le mardi 25 avril 2023, a eu lieu au CICB, l’ouverture de la deuxième édition du salon de l’action gouvernementale qui est une tribune de mobilisation des citoyens pour leur participation effective à la gestion des affaires locales. Avec comme coordinatrice, Nafissatou Bah, la rencontre a enregistré plusieurs invités de marque et aussi la présence de tous les départements ministériels.

Un espace d’échanges et de débats, le salon de l’action gouvernementale « MaliGov » est une opportunité de partage et de diffusion d’informations relatives aux réalisations en direction des collectivités locales décentralisées, de remontée d’informations de la base vers les gouvernants sur les besoins réels des populations. Un espace de promotion de la gestion de proximité. Un cadre de rapprochement de l’administration des administrés. Mais surtout une occasion de mettre en vitrine le travail gouvernemental et donner la visibilité à l’action du chef de l’Etat en faveur de la refondation du Mali. Ce salon s’inscrit dans une dynamique citoyenne de participation à la construction d’un Mali prospère, uni et solidaire. C’est une synergie des forces à l’effet de traduire en réalisations concrètes la volonté d’atteindre, ensemble, les objectifs du développement durable.

En effet, plus de 250 exposants et plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour cette deuxième édition, dans le but de permettre un partage d’informations entre gouvernants et gouvernés, notamment sur l’action des pouvoirs publics en direction des collectivités territoriales décentralisées, l’apport de l’entreprenariat privé pour le développement local et la contribution de la population à la gestion des affaires publiques. Toutes les institutions étatiques, du gouvernement du parlement, le secteur privé, la société civile et même les personnes physiques sensibles à la bonne marche des affaires du pays sont attendues à ce grand rendez-vous de participation à la vie publique.

Le but est de mettre en lumière l’action publique et les besoins des populations dans le but d’améliorer l’image des organismes publics et privé, satisfaire les besoins d’informations des populations et stimuler la participation citoyenne à la vie publique. Il y aura cinq grandes articulations, durant ce salon, il s’agit, entre autres, des conférences, une exposition, des rencontres, des animations et la nuit des acteurs publics.

Ibrahima Ndiaye

