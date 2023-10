Indépendance 2023 : Le PRVM prend le devant sur l’arène politique

Le président du Parti du Chameau a surpris les Bamakois en devenant l’unique responsable politique à présenter ses vœux du 22 Septembre en visuels géants alors que le plus régulier fut muet.

Au nom de la plate-forme ANW KO FASOKO, Mamadou Oumar Sidibé a fait une apparition remarquée dans la capitale. Devant l’ambassade d’Algérie, près de l’échangeur du CICB, aux 2eme et 3eme Pont de Bamako, au tournant de Kodonso, le leader est bien visible.

Il s’agit là d’un message de proximité qui aura surpris une arène politique où les autres leaders sont plus portés sur des messages personnels que collectifs. Depuis près de 2 ans, Mamadou Oumar SIDIBE est dans cette dynamique des voeux du nouvel an, notamment à tous les Ramadan et Tabaski. Tantôt les affiches sont au nom du PRVM ou son regroupement électoral.

En la matière, même Aliou Boubacar Diallo est coiffé au poteau. À fond dans la visibilité des affiches géantes durant 2021 et début 2022 , l’homme fort de l’ADP-MALIBA n’a pas été cette fois-ci au rendez-vous des vœux grandeur-nature. L’offensive de charme en direction de l’électorat est notamment limitée au portail du siège de sa formation ainsi qu’à ses canaux officiels.

Ces apparitions de l’homme fort du PRVM-FASOKO ont fait mouche car la plate-forme vient d’enregistrer des adhésions dans une douzaine de communes à Yelimane avec l’arrivée massive d’élus locaux à ANW KO FASOKO. De quoi donner le sourire au siège national basé à Niamakoro. Il convient quand même de noter que le mouvement AN BI KO d’une certaine Batouly commence à emboîter le pas au parti du chameau. On en saura plus aux festivités de fin d’année.

A KEÏTA

