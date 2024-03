Leur silence avait laissé les maliens sur leur faim aux premières heures de la dissolution de leur mouvement, il s’agit bien de la Coordination des Mouvements associations et sympathisants (CMAS) de l’imam Mahmoud Dicko lors du conseil des ministres du 6 mars 2024 par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maiga. Car le gouvernement de transition accuse les militants de la CMAS d’avoir mené « des activités contraire à ses objectifs et à son statut. Il estime également que le parrain de la CMAS s’est adonné clairement à des activités subversives susceptibles de troubler l’ordre public et cette circonstance constitue un manquement aux dispositions statutaires de la CMAS et une atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Et pourtant le 2 janvier 2024, le Collectif de la défense des militaires (CDM) qui l’accuse d’être à l’origine d’«activités anticonstitutionnelles vis-à-vis de la République avait demandé sa dissolution.

Ce n’est que ce lundi 11 mars 2024 à travers son communiqué relatif à sa dissolution que le Président de la CMAS M Youssouf Daba a porté à la connaissance de ses militants et sympathisants ainsi qu’à l’opinion nationale et internationale qu’il a pris connaissance dans la soirée du mercredi 06 mars 2024 de la dissolution à travers le communiqué du Conseil des ministres tenu le même jour. Selon lui, la CMAS, respectueuse des valeurs, principes et idéaux prônés par son Parrain prend acte de cette dissolution et invite ses militants, sympathisants et partenaires à sursoir à compter du mardi 12 mars 2024 à minuit à toutes activités politiques, sociales et humanitaires et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Ajout ‘il que toutefois, il se réserve le droit d’user de tous les moyens juridiques et l’égaux pour l’annulation de sa dissolution qui s’inscrit dans une violation flagrante de la Loi n*04-038 du 05 aout 2004 relative aux associations notamment en ses Articles XII et XIII. En réitérant ses remerciements à ses militants, sympathisants et partenaires pour leur apport à l’édification d’un Mali Un, Indivisible et prospère. Car pour lui la CMAS, fidèle à sa devise: Foi – Dignité Patrie et aux idéaux prônés par son Parrain Cheick Imam Mahmoud DICKO, reste debout pour le peuple malien.

En rappel : La CMAS, créée en vue d’œuvrer pour la stabilité et la paix sociales. Elle vise à participer à la veille citoyenne pour le renforcement de la démocratie, l’Etat de droit, le développement du Mali et la mobilisation citoyenne pour le respect des valeurs républicaines et la promotion de la bonne gouvernance .

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

