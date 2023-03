La CMAS déplore la paralysie du système de santé

La grève illimitée déclenchée par les syndicats du personnel de l’hôpital Gabriel Touré et ceux du Point G inquiète la Coordination des mouvements et associations de soutien à l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS). Dans un communiqué dont Le Wagadu s’est procuré une copie, la CMAS dit regretter « l’absence d’un cadre de dialogue sincère en vue de trouver une solution durable à cette crise qui perdure aux préjudices des pauvres qui n’ont aucun moyen d’aller dans les cliniques ». Face à cette situation jugée alarmante, la CMAS alerte les autorités de la transition sur ses impacts sur les Maliens déjà fragilisés par la cherté de la vie et l’insécurité. Le mouvement de soutien aux idéaux de l’Imam Dicko félicite tout de même les syndicats pour le respect du service minimum depuis le début de la grève et exhorte les parties à penser aux souffrances du peuple.

Anne Marie Soumouthéra

