Le document en question a été remis au goût du jour plus de 10 ans après sa présentation devant la représentation nationale sous IBK dont l’auteur fut le Premier ministre jusqu’à l’épisode tragique de Kidal. Il s’agit d’une œuvre assez riche de ses propositions, visions et diversités d’approches pour être encore d’actualité et faire la fierté de la famille politique de Moussa Mara. C’est ainsi que la DPG a refait brusquement à travers une large ventilation sur les différentes plate-formes où il fait vraisemblablement office de programme pour le parti Yelena. Sauf que ledit document a visiblement subi une couche cosmétique assez épaisse pour l’éloigner de sa version authentique. Il a été visiblement épluché de nombreuses aspérités en vue de la rendre moins polémique et l’adapter à un contexte politique largement différent du temps où il avait été soumis à l’examen de la représentation nationale. La DPG de Moussa Mara n’ayant pas été adoptée par les députés dans sa forme actuelle, il tient de la manipulation de la remette au goût du jour avec des raccommodages.

