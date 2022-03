La journée du 8 mars a été célébrée dans un contexte particulier, au lendemain du deuil de 3 jours décrété en hommage aux soldats tombés à Mondoro. Cette journée a été marquée par le message de reconnaissance du Premier ministre, chef du gouvernement à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de l’honneur et de la dignité du Mali.

Le sacrifice ne sera pas vain a rassuré le Premier ministre. Cette mobilisation, prouve si besoin en est que le Mali est debout. La montée en puissance des forces armées et de défense se poursuivra sans relâche avec le soutien de tous, a souligné le Chef du gouvernement.

Choguel Kokalla Maïga, a également rendu hommage aux femmes militaires déployées sur le théâtre des opérations.

Votre place et votre rôle dans la défense nationale n’est plus anecdotique, dira le Premier ministre. Il a saisi l’occasion pour apporter aux femmes du Mali le message de soutien et d’affection du Président de la Transition le Colonel Assimi GOÏTA. « Vous êtes les piliers de la Cellule familiale, actrices infatigables du devéloppement économique social et culturel de notre pays dans les villes et les campagnes. L’engagement du gouvernement est d’oeuvrer au quotidien, pour garantir la promotion de la femme malienne et réussir l’autonomisation » a-t-il martelé.

CCRP/Primature

