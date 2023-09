Le Premier ministre, Dr Choguel Maïga « Toute l’Afrique regarde le Mali, nous n’avons donc pas le droit d’échouer »

Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a reçu à la Primature, ce mardi 26 septembre 2023, les principaux leaders de la Coordination des associations des ressortissants et sympathisants de la Région de Dioïla (CARSYD).

La délégation était conduite par le chef de village de Dioïla et coordinateur des chefs des villages de la Région, Baniantou Mariko, et le vice-président dudit groupement, Soli Koné. Les visiteurs étaient venus remercier le Chef du Gouvernement pour les réalisations dans la 13e Région administrative du Mali et lui présenter leurs doléances.

A cette occasion, le Premier ministre a déclaré : « Dioïla représente beaucoup pour moi. J’y ai d’amis sûrs. C’est pourquoi j’y suis très attaché. » Avant de rappeler que c’est une prouesse pour une toute nouvelle Région comme Dioïla d’occuper la 3e place – qui est une place d’honneur – à l’édition 2023 de la biennale artistique et culturelle du Mali tenue à Mopti. Il a félicité les visiteurs et les a encouragés à redoubler d’efforts pour la prochaine biennale prévue à Tombouctou en 2025.

Il a également saisi l’occasion pour rappeler quelques réalisations dans la Région, telles que l’ambulance médicalisée offerte à la commune de Nangola, deux forages dont un pour le village de Baouflala, dans la commune de Banko et dans le périmètre maraîcher d’un hectare et demi au bénéfice des femmes.

« Toute l’Afrique regarde le Mali qui est devenu un exemple pour les autres Africains. Nous n’avons donc pas le droit d’échouer », a poursuivi Dr Choguel Kokalla Maïga. C’était là une allusion à l’impact positif, sur tous les patriotes africains, du discours historique qu’il a prononcé à la tribune des Nations unies à New York en 2021. Un discours qui a servi de balise aux autres Africains sur la route de la libération de l’Afrique du néocolonialisme.

Evoquant le rôle négatif des Occidentaux et de la MINUSMA qui ont aggravé la crise sécuritaire au Mali en la déplaçant du Nord vers le centre pour faire oublier le septentrion et faciliter la séparation du pays en deux, il a ensuite rappelé les sacrifices consentis par l’Etat pour équiper l’Armée malienne et former les soldats. « Le temps est le meilleur allié de la vérité… Le Mali sera complètement libéré du néocolonialisme Incha’Allah », a-t-il ajouté à ce propos.

Les leaders de la CARSYD ont remis au Premier ministre un document contenant les deux-cent-douze (212) recommandations issues des travaux du Forum portant sur le développement de la Région organisé en 2023 et décliné en onze thématiques dont l’agriculture, l’élevage et la pêche ; le désenclavement ; l’économie et l’industrie ; la communication et les technologies de l’information et de la communication ; la décentralisation et la gouvernance locale.

La Région de Dioïla, qui compte une population principalement rurale de 653 453 habitants et dont le chef-lieu est situé à environ 100 kilomètres au sud-est de Bamako, est un important centre commercial et agricole.

Cellule Communication et Relations publiques – Primature

Source : Primature

Commentaires via Facebook :