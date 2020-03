Le ton de la campagne pour les élections législatives de mars-avril a donné à Kolondiéba. Les populations ont exprimé leur soif de changement en promettant la victoire à Sidiki N’fa Konaté et à son colistier Daouda Moussa Koné dès le premier tour. Après le lancement officiel de la campagne, les deux candidats ont sillonné plusieurs localités du cercle où ils ont été accueillis comme des hommes providentiels.

Dans son intervention lors du lancement de la campagne à Kolondièba, Bakary Traoré, le directeur de campagne des deux candidats affirme les « avoir confiés aux populations». Selon lui, le choix porté sur ces deux hommes n’est pas fortuit. D’abord, ils ont remarqué que Kolondièba peine à amorcer son décollage sur tous les plans. Aussi, au cours des 13 dernières années, il n’y a eu aucun changement. C’est pourquoi, ils ont donc décidé de porter leur choix sur ces candidats aux élections législatives connus pour leur patriotisme alors qu’ils n’ont jamais cherché à occuper des postes électifs. Mieux, Bakary Traoré dira qu’ils ont déjà posé des actes de développement d’une manière désintéressée. D’après lui, ce sont ces analyses qui les ont conduits à choisir Daouda Moussa Koné et Sidiki N’fa Konaté qui ont déjà à leur actif, plusieurs actions de développement au bénéfice de la population de Kolondièba. Il s’agit, entre autres, de châteaux d’eau, de salles de classes, etc.

Autres faits à l’actif des candidats, ils sont à l’origine de la réalisation de plusieurs infrastructures de développement comme des ponts, des mosquées, des routes, une usine pour les femmes, etc. Il a demandé aux populations de se mobiliser pour leur assurer la victoire afin qu’ils continuent à poser d’autres actes pour leur bonheur. Avant de les inviter à aller retirer leurs cartes d’électeurs afin de voter pour eux pour leur garantir la victoire. Toute chose qui, pour lui, permettra au cercle de Kolondièba de sortir de la situation dans laquelle il se trouve depuis 13 ans. Et lui permettra également d’être valablement représenté à l’Assemblée nationale pour des hommes qui aiment leur terroir durant les cinq prochaines années.

Après le lancement de la campagne, les deux candidats et leur équipe se sont rendus à Kébila où ils ont été accueillis par une foule immense, puis à Nerko et à Boyi. Partout, c’est la ferveur autour de ces deux hommes dont la renommée les a précédés à cause des actes qu’ils ont déjà posés. A Zinzinba, Bafaga et Samba toujours dans la commune de Kébila, les populations sorties en masse pour accueillir Sidiki N’fa Konaté et son colistier Daouda Moussa Koné leur ont formulé des doléances dont ils ont pris note, avant de leur promettre la victoire le 29 mars prochain. C’est le même ‘’takokelen’’ qui leur a été promis à Korobala, à Gouwara, à Sékéna.

