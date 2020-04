Mme Assory Aïcha Belco Maïga est réélue dans la circonscription électorale de Tessalit avec une écrasante majorité à l’issue du 1er tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Une victoire qui récompense l’engagement et la détermination de cette grande patriote qui a toujours répondu à l’appel de sa patrie : le Mali.

A Tessalit, il n’y aura pas de second tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. La liste du Rassemblement pour le Mali (RPM) conduite par la députée sortante, Aïcha Belco Maïga s’en sort victorieuse à l’issue du scrutin du 29 mars. Elle a obtenu 10. 010 voix contre 142 pour l’APR et 131 pour la CODEM. Elle n’a pas eu besoin d’usurper sa légitimité : elle y est imbattable. Sa victoire écrasante est le témoignage éloquent de la reconnaissance des populations de Tessalit pour ses nombreuses actions en leur faveur depuis plusieurs décennies. Parce que toujours proche d’elles l’élue, qu’elle est, travaille d’arrache-pied pour soulager leurs souffrances.

Grâce à elle, les populations de Tessalit n’ont pas senti l’absence des services sociaux de base de l’Etat. L’ONG EFFAG dont elle est la présidente d’honneur, aide énormément les populations locales à surmonter leurs difficultés. Elle aide énormément les couches les plus vulnérables à travers des formations en tapisserie, technique de maraîchage et énergie solaire à Tessalit et l’octroi des kits de maraîchage à plusieurs associations de femmes. D’ailleurs, elle s’est battue depuis la Direction Régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille de Kidal, pour la cause des enfants et de la gent féminine. Mieux que tout cela, malgré les difficultés, elle n’a jamais coupé le pont avec son fief où elle se rend de façon régulière.

Une légitimité plus renforcée

«Aïcha, la Malienne», c’est comme ça que les uns et les autres l’appellent à Kidal et Tessalit car l’honorable Assory Aïcha Belco Maïga est à l’avant-garde de tous les combats pour la défense de la République du Mali. Une appellation dont l’honorable Aïcha est très fière. Son engagement à défendre les valeurs de la nation et porter la voix du Mali ne se limite pas à son Kidal natal et son fief électoral de Tessalit. Elle porte la parole de la République partout à travers le monde en sa qualité de présidente déléguée de la section du Mali de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Devant les partenaires du Mali, Mme Assory Aïcha Belco Maïga ne mâche pas ses mots et crache ses quatre vérités par rapport à la crise au nord du pays.

Chez les politiques, il est rare de retrouver un tel franc-parler.

En attendant la confirmation de cette victoire, l’honorable Assory Aïcha Belco Maïga, qui retourne à Bagadadji la tête haute avec une légitimité plus renforcée, remercie la population du cercle de Tessalit pour cette marque de confiance. Elle remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette brillante réélection. Elle promet d’être à la hauteur des attentes de la population. Comme toujours !

Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :