C’est parti depuis ce dimanche 8 mars, la campagne du 1er tour des élections législatives du 29 mars 2020 sur toute l’étendue du territoire national. Environ trois (3) semaines sont données pour les candidats ou les listes de candidats pour aller à la rencontre des électeurs, des populations pour leur présenter les projets et programmes, afin de les convaincre. C’est dans ce cadre que la journée du dimanche 8 mars dernier a été marquée un peu partout par le lancement officiel de la campagne de plusieurs candidats et des listes de candidats à travers l’organisation de meetings ou des rassemblements. La liste de l’Alliance PARENA-RAMATA Plus, soutenu par le mouvement politique Badenya Ton a choisi une lecture de Saint Coran pour lancer officiellement sa campagne dans la circonscription électorale de la Commune IV du district de Bamako. C’était au siège du parti RAMATA Plus, sise à Djicoroni Para, en présence de leurs candidats : Badara Aliou Dembélé et Cheick Oumar Koné.

Placée sous le signe de l’emploi des jeunes et des femmes, le candidat Badara Aliou Dembelé et son co-lisier entendent mener une campagne électorale de proximité à l’élection législative de mars/avril 2020 en commune IV du district de Bamako avec le soutien de tous. Selon eux, il s’agit d’amener les élus au service du peuple en se rendant beaucoup plus à l’écoute de la population. Ils estiment qu’aujourd’hui, le Mali a besoin de vrais patriotes conscients de leur engagement pour la cause du peuple. Selon eux, le peuple malien souffre énormément de la corruption, de l’injustice et de la mauvaise gestion de certains leaders politiques qui ont failli à leur devoir patriotique.

« Nous, en tant que jeunes, avons le souci de prendre en charge, l’ensemble des préoccupations des filles et fils de notre nation sans distinction aucune », ont-ils promis. Et de faire savoir que : « la liste PARENA- RAMATA-plus, sous le duo gagnant Cheick Oumar Koné, Badara Aliou Dembélé résument succinctement leur volonté commune de changement en huit points, à savoir : Emploi ; Jeunesse/Délinquance juvénile ; Femme ; Assainissement ; Hygiène ; Santé ; Sécurité ; Respect de nos valeurs religieuses et sociétales ».

Ils ont enfin, exhorté les populations de la Commune IV à aller leurs carte d’électeur, afin de leur donner la victoire dès le 1er tour.

AMTouré

