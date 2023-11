Libération de Kidal : Les Fama donnent raison à Cheick Modibo Diarra

‘’Nous ferons la guerre qui mettra fin à la guerre et apportera la paix’’, dixit Cheick Modibo Diarra. Ne dit-on pas que le temps est le meilleur allié des justes. Il permet de faire la lumière sur un problème, soit-il inextricable. En effet, les justes sont du côté de la vérité. Et la vérité les a toujours affranchis.

Cheick Modibo Diarra, le temps vient de vous donner raison, grâce à l’engagement des Fama, dotées d’hélicoptères de combat, d’assaut, de transport de troupe, de chasseurs Sukhoï, d’Albatros, d’avions C 295, dédiés au transport de troupe et de blindés, de différents types de drones, de robots détecteurs de mines, d’appareils de brouillages des communications, etc.

Hyper équipée, douée en stratégies et tactiques guerrières, dotée d’appareils sophistiqués de pointe, notre vaillante armée a triomphé des groupes armés terroristes, sans coup férir, le 14 novembre dernier, soit 11 ans et 5 mois après la visite de l’ex-Premier ministre, Cheick Modibo Diarra, au Camp Amadou Sékou de la capitale des balanzans. Notre meilleur souvenir est l’historique visite de réconfort et de galvanisation de la troupe qu’il a effectuée à Ségou. C’était le 1er juin 2012.

Pour l’occasion, il avait revêtu le treillis. Il savait bien que ce voyage était loin d’être fortuit pour le natif de la région : il n’y effectuait pas un pèlerinage ou une promenade de santé, pas davantage une visite de routine.

C’était plutôt pour tâter le pouls de la garnison, «Amadou Sékou» et donner un coup de fouet, à la rage combative de la troupe basée à Ségou. Autant celle-ci est ‘’résolue de mourir pour l’Afrique et pour’’ le Mali, autant elle est résolue de mourir pour libérer les régions du septentrion occupées par les bandits terroristes sans foi ni loi.

Dans son adresse aux bidasses en uniforme de combat, il n’a pas fait dans la dentelle. « Nous ne sommes pas pour la guerre, car la guerre fait des orphelins, des veuves, mais nous ferons la guerre qui mettra fin à la guerre, nous ferons la guerre qui apportera la paix », a-t-il martelé. «Après la libération du nord du Mali, nous nous attèlerons à la reconstruction d’une armée digne de notre pays. L’armée sera mise dans toutes les conditions idoines pour lui permettre d’accomplir ses missions régaliennes avec brio», a-t-il assuré.

Mohamed Koné

