C’est dans une grande atmosphère pleine d’émotion que le Bureau Exécutif National de l’URD a tenu, au palais de la Culture Amadou Hampaté Bah, sa première réunion après la mort brutale de son président fondateur SoumailaCissé. Présidée par le premier vice-président du parti de la poignée des mains, SalikouSanogo, cette première réunion avait comme ordre du jour la relance des activités après la période de deuil. Ce premier contact entre camarades du parti a été un instant de retrouvaille et de compassion, c’est pourquoi les grandes questions n’ont pas été abordées. Elles ont été remises aux réunions ultérieures, même s’il y a eu une ébauche de stratégie permettant au parti d’aborder sans complaisance toutes les questions. Pour l’instant, c’est dans une parfaite communion que cette première réunion post-SoumailaCissé a eu lieu à l’URD.SalikouSanogo aura-t-il les coudées franches pour maintenir la cohésion et l’unité ? L’URD parviendra-t-elle à un consensus autour de quelqu’un pour continuer le combat de son père fondateur ?

C’est dans une salle de 200 places du Palais de la Culture Amadou Hampaté Bah, pleine à craquer, que le BEN de l’Union pour la République et la Démocratie, URD, a tenu sa première réunion sous la présidence du premier vice-Président. Le Professeur SalikouSanogo, dans un discours à la fois solennel et émouvant s’est adressé à ses camarades dans un ton plein d’humilité, pour mesurer toute la responsabilité qui est la sienne dans la gestion d’un grand parti comme l’URD. Tout en présentant au nom du parti et au sien propre les condoléances à la famille Biologique de l’honorable SoumailaCissé arraché à la grande affection du peuple malien, SalikouSanogo a loué les qualités d’homme d’Etat de l’illustre défunt. Pour lui, le parcours de SoumailaCissé a été celui d’un combat acharné, d’un patriote convaincu, d’un homme affable qui s’est battu jusqu’au dernier souffle. SalikouSanogo n’a pas manqué de remercier tous les partis politiques, toutes les obédiences religieuses, le peuple malien dans sa diversité pour leur soutien sans faille pendant cette période de deuil.

A ses camarades de l’URD, le Professeur SalikouSanogo a prêché l’unité et la cohésion, vertus chères à SoumailaCissé, afin de relever plus haut le flambeau qu’il a allumé avant son décès.SalikouSanogo mesure désormais la responsabilité qui est la sienne dans la préservation des 20 ans d’acquis. C’est pourquoi cette première réunion a été juste une prise de contact et une sorte d’ouverture du bal. Elle a permis au premier vice-président d’annoncer à ses camarades la mise en place d’une commission auprès du secrétaire général du parti, qui aura la lourde responsabilité d’analyser tous les enjeux et questions concernant la vie de l’URD. Cette Commissions scrutera à la loupe toutes les questions et fera des propositions au BEN sur la conduite à tenir.

En somme, sans présager un lendemain tranquille pour l’URD, on pourra d’ores et déjà dire qu’à ce rythme le parti de SoumailaCissé risque de déjouer tous les préjugés fallacieux qui prédisent sa mort prochaine. Wait and See !

Youssouf Sissoko

