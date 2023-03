Lutte contre le terrorisme : Le président de la Transition reçoit le chef d’état-major des armées du Niger

Le haut gradé de l’armée nigérienne est venu échanger avec les chefs militaires maliens afin que les deux pays continuent de se donner la main pour faire face à l’ennemi commun : les groupes terroristes qui sèment la mort dans la zone des trois frontières

Comment rentabiliser davantage la coopération sécuritaire entre le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme ? C’est en substance la question qui était au menu de l’audience qu’a accordée, hier au Palais de Koulouba, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta au chef d’état-major des Armées du Niger, le général Mody Salifou.

L’officier général nigérien était venu transmettre au chef de l’État les salutations amicales de son homologue du Niger, Mohamed Bazoum. Mais aussi de lui rendre compte de ses discussions avec ses « camarades » des Forces armées maliennes (FAMa).

Selon le général Mody Salifou, les efforts entre son pays et le nôtre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. « Il a été question, aujourd’hui, de faire le tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays », a confié à la presse le chef d’état-major des Armées du Niger.

Le Mali et le Niger partagent une frontière commune de près de 821 km et sont confrontés à un défi commun : la lutte contre le terrorisme. Pour l’officier général nigérien, il est de bon ton que «nous nous retrouvions régulièrement pour faire le point de la situation de part et d’autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives ». Et de poursuivre : « nos forces ont toujours été ensemble. Nous travaillons toujours ensemble et nous soutenons les unes les autres».

Cette audience intervient au moment où la zone dite «des trois frontières» entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est confrontée à l’hydre terroriste. Même si la montée en puissance des FAMa et la mutualisation des efforts accrus avec les pays voisins ont porté un coup sérieux à la capacité de nuisance des forces du mal.

Par ailleurs, ce déplacement des hauts gradés de l’armée nigérienne dans notre pays arrive dans un contexte marqué par le retrait du Mali de tous les organes et instances du G5-Sahel, y compris sa force conjointe. Toutefois, nos autorités ont déclaré être ouvertes à toute coopération bilatérale dans la lutte contre les ennemis de la paix dans la région.

Bembablin DOUMBIA

