Le mouvement du 5 mars, est en réalité une nébuleuse née du mépris que beaucoup de ses animateurs avaient du régime IBK, après l’avoir bien sucé. Tout était parti des fraudes commises par le pouvoir lors de l’organisation et la publication des résultats des législatifs de 2019 mais aussi des frustrations que ressentait l’imam Mahmoud Dicko, au motif que ses avantages lui avait été supprimés en haut lieu.

L’on se rappelle de ses mobilisations contre, l’ex-Premier ministre, feu Soumeylou Boubèye MAIGA, qui avait fini par être remplacé par Boubou Cissé. Ce dernier nommé, serait même le protégé dudit imam. Ainsi, sur l’initiative de l’imam Mahmoud Dicko, issa Kaou Djim, aurait mobilisé les partisans d’une coalition politico-religieuse appelée CMAS. Celle-ci, par la diligence de l’Imam Dicko, devait combattre le régime IBK et le renverser. Il s’en est greffé à cette fin, d’autres organisations sociopolitiques qui éprouvaient de la répugnance audit régime. En l’occurrence le mouvement EMK de l’ancien ministre de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, celui de Antè An Banan des anciens ministres Sy Kadiatou Sow et Mountaga Tall etc.

De leurs mobilisations, naîtra le mouvement M5-rfp. En réalité, l’ensemble des entités : Clubs, associations, mouvements et même des Partis politiques qui ne voulaient plus de la gestion du régime d’IBK ont convergé pour fédérer leurs énergies pour combattre le régime IBK. En effet, diverses raisons ont milité en faveur de la remise en cause du régime IBK.

Citons juste le cas des élections législatives au cours desquelles, certains candidats ont été victimes de la triche et du vol électoral. De même, IBK était accusé de la gestion calamiteuse, dite familiale du pouvoir d’État. Cela, à cause de nombreux agissements inappropriés de son fils Karim, qui, selon certains, rêverait déjà de la présidence en succédant à son père.

Bref, Le M5-RFP aura alors pris d’assauts les rues et précisément le boulevard de l’indépendance. L’iman était subitement devenu l’homme politique loin de ses mosquées, avec la casquette de leader de l’opposition anti-IBK. Des qualificatifs lui furent attribués, tels que : l’autorité morale du M5-RFP, le Sage, le très respect, voire le saint. Certains hommes politiques, ayant même déjà servi le régime IBK, avaient rejoint le mouvement. Ils avaient pu finir mobiliser partout dans les régions et à l’extérieur du pays.

Mais, c’est l’armée qui, dans son rôle régalien, était in fine venue pour parachever la prise du pouvoir. Qui aura ainsi glissé entre les doigts des acteurs de la nébuleuse M5-RFP. Le mouvement n’avait pas attendu une semaine avant de s’attaquer aux militaires putschistes qui n’étaient pas encore bien installés. Le M5-RFP avait même déposé une plainte contre le pouvoir de Transition. Mais avec calme, intelligence et surtout, la Sagesse, les militaires, ont fini par céder le poste de Premier ministre à ce mouvement M5-RFP. Notamment après le processus de rectification qui a eu raison du Col Bah Daw et son PM Ouane.

En son sein, le mouvement a déjà connu plusieurs divisions, et cela à cause du choix du premier ministre. Certains ont même fini par créer le M5-RFP Mali Kura. Quelques trois ans après, d’autres divisions ont eu raison du mouvement, tant les rancœurs se sont multipliées et aggravées.

Tout est désormais mis sur la place publique, cette fois-ci, par un autre imam, ancien ministre délégué. Maître Mountaga TALL, président du parti CNID, membre fondateur du M5-RFP, est lui aussi sorti de son silence. Quant à l’actuel Premier ministre, il ne cesse de multiplier des sorties médiatiques pour défendre son poste de président du mouvement M5-RFP et de PM. Le bras de fer est désormais engagé entre les responsables et dirigeants du mouvement hétéroclite.

Et pourtant, la situation actuelle de crise que vit le Mali, ne devrait pas permettre que le M5-RFP ouvre d’autres fronts. En tout, l’on se demande encore, quel intérêt représente encore ce mouvement, dès lors que son objectif est quasiment atteint ? Pourquoi est-ce que les responsables et dirigeants, ne rejoignent-ils pas leurs partis et mouvements politiques respectifs pour se préparer pour les futures élections? Pourrait-on envisager la dissolution pure et simple de cette nébuleuse qu’est le M5-RFP ? Le pays souffre trop pour en rajouter encore !

Monoko Toaly

