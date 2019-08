Connu pour la teneur de ses interpellations à l’Assemblée nationale, le député de Yélimané, qui est l’un des élus ayant une longévité de 23 ans à l’hémicycle, a annoncé qu’il interpellera en octobre prochain six ministres du gouvernement Boubou Cissé.

Devant une immense foule au cours de son séjour à Kayes, le 23 août, aux côtés des populations de Kayes qui avaient bloqué le 1er pont, pour demander la réhabilitation de l’axe routier Kayes-Bamako, le train voyageur et l’aéroport international Dag Dag, Mahamadou Hawa Gassama a fait des déclarations fracassantes.

«En tant que député et dans mon rôle de gardien pour veiller sur les actions gouvernementales, je vais interpeller six ministres afin qu’ils nous éclaircissent sur la situation de nos routes. Les Maliens de l’extérieur qui souffrent en Libye, au Maroc, en Algérie, pour ne citer que ces pays-là. Nos compatriotes veulent aussi savoir beaucoup de choses sur notre diplomatie et bien d’autres choses», a-t-il martelé.

Comme à son habitude, dans son Gassama show, ce vieux routier de la politique, qui ne cesse de faire parler de lui dans le cercle de Yélimané et au Mali, n’y est pas allé par quatre chemins pour planter le décor de ce qu’il compte entreprendre au mois d’octobre prochain, devant ses collègues députés et la nation malienne, selon ses propres termes.

Les ministres dans le viseur de Mahamadou Hawa Gassama sont : madame Traoré Seynabou Diop, ministre des Infrastructures et de l’Équipement. Il reproche à l’ex-championne d’athlétisme du Mali, native de Médine, située à quelques kilomètres du chef-lieu de région, «d’avoir menti sur les travaux de réhabilitation de la route Kayes-Bamako». Le député veut l’interpeller pour qu’elle s’explique sur les travaux de réhabilitation de l’axe Kayes-Bamako, qu’elle avait pourtant annoncée le 23 octobre 2018.

Tiébilé Dramé, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, natif de Nioro du Sahel, plus précisément de Komo Oulou, qu’il considère comme «un ami et un frère» pour donner des informations sur l’état actuel de la diplomatie de notre pays.

Le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Ibrahima Abdoul Ly, est aussi dans le viseur du député de Yélimané pour comprendre «les raisons de l’arrêt du train voyageur et du trafic aérien à l’aéroport international Dag Dag de Kayes».

Quant aux ministres des Maliens de l’Extérieur, Amadou Koïta, et son collègue Maître Baber Gano, chargé du portefeuille de l’Intégration africaine, ils devront s’expliquer sur le sort des Maliens dans certains pays comme la Libye, le Maroc, etc., le positionnent et le rôle que le Mali joue au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Et enfin, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Ag Erlaf, sur la situation des commerçants maliens qui peinent à obtenir le visa «au profit des Chinois qui envoient du matériel pour le livrer aux commerçants maliens».

L’on se rappelle qu’en avril dernier, Mamadou Hawa Gassama a eu des échanges houleux avec le président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, au cours d’une séance d’interpellation de certains membres du gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga, qui était sous la menace d’une motion de censure. Celui-ci finira par présenter sa démission et celle de son gouvernement, le 18 avril 2019.

À quoi peut-on s’attendre lors de l’interpellation de ces 6 ministres ? Nous le saurons tous en octobre.

Michel Yao, depuis Kayes

Commentaires via Facebook :