Le président du Parti, Mouvement Citoyen pour l’Alternance, le Travail et la Transparence’’ (MC-ATT), non moins membre comité stratégique du M5-RFP, Jeamille Bittar, a annoncé en début de semaine à la surprise générale de tous son départ de l’arène politique. « J’ai décidé de mettre fin à ma carrière politique et je remercie le peuple malien pour sa confiance… », a écrit l’homme politique sur sa page Meta. Jeamille Bittar, opérateur économique réussi, président du Conseil économique social et culturel, président de la Chambre internationale de commerce du Mali et chef de parti, a marqué l’arène politique ces 20 dernières années. Une carrière politique qu’il a débuté avec l’arrivée de son mentor l’ancien Président feu Amadou Toumani Touré.

Très vite, avec son mentor, il grimpe les échelons en devenant un chef d’Institution. Il occupera ce poste jusqu’au coup d’Etat de mars 2012 suivi de l’élection de l’ancien Président Ibrahim Boubacar Keïita, un an plus tard. Voulant perpétuer le consensus avec l’ex-président ATT dans la gestion du pays, Jeamille Bittar crée en 2012 le Mouvement Citoyen pour l’Alternance, le Travail et la Transparence’’(MC-ATT) se présente à l’élection présidentielle de 2011. Eliminé dès le premier tour, il se rallie au nouveau président élu dont son parti est membre de la majorité présidentielle jusqu’au scrutin de 2018. C’est après les législatives de 2020 que Jeamille Bittar renonce à ses convictions de ‘’ consensus ‘’ prôné dans la gouvernance du pays et rejoint directement le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques. Ce partisan d’une gouvernance consensuelle se distingue vite par ‘’ ses propos virales’’ qui vont vite lui permettre de devenir l’un des portes parole du M5-RFP. Il y emploie son énergie et ses moyens financiers dans ce mouvement qui a vite viré au cauchemar avec sa dislocation en plusieurs tendances.

C’est visiblement, un homme déçu de la politique malienne qui a annoncé à la veille de la levée de la mesure de suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique mettre fin à sa carrière politique. Une annonce qui surprend tout le monde. Jeamille Bittar part de l’arène politique en laissant un Mali politiquement divisé avec une crise institutionnelle dont l’issue reste loin tant les élections pouvant permettre le pays de retrouver la normalité peinent à s’organiser.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

