Mali : l’’association Kaoural Renouveau « dissout » pour « propos diffamatoires et subversifs » contre des Autorités

Au Mali, la liste des associations dissoutes s’allongent. Après la dissolution de l’Observatoire pour la bonne gouvernance et l’Association ‘’solidarité pour le Sahel’’, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des Ministres de la dissolution de l’association dénommée «Kaoural Renouveau ».

Les autorités maliennes reprochent également au président de l’association « Kaoural Renouveau » de s’être rendu coupable de la tenue des propos diffamatoires et subversifs lors de ces récentes sorties médiatiques. « Il a tenu des propos diffamatoires et subversifs à l’encontre des Autorités de la Transition, sans aucune déclaration de condamnation de ses membres. Ses propos de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux, n’ont d’autres fins que de discréditer les autorités de la transition et semer des troubles à l’ordre public », a justifié le ministre de l’Administration du territoire, précisant que dans une déclaration en date du 10 août 2023, le Président de l’association affirme que désormais l’association a un caractère International.

Selon le communiqué du ministre, cette dimension n’est prévue d’aucune disposition de la Loi relative aux associations en République du Mali. Outre, le gouvernement reproche à cette association dissoute de ne jamais informé le Gouverneur du District de Bamako de ses activités, ni des modifications et changements intervenus dans ses statuts ou au niveau de sa direction. Il estime que tous ces manquements constatés à la Loi sur les associations ont justifié la dissolution de l’association «Kaoural Renouveau ».

Cette association s’est illustrée ces 20 dernières par son implication dans l’assainissement de la commune IV du district de Bamako, où elle était devenue un partenaire de la Mairie dans le ramassage et l’évacuation des ordures vers des sites de transit. Outre l’assainissement, les responsables de l’association étaient impliqués dans la politique avec leurs participations comme candidats dans les élections communales et législatives.

L’association n’est également pas restée en marge des différents scrutins présidentiels. Elle a appelé ses militants en 2013 de voter la candidature de Modibo Sidibé à la présidentielle et feu Soumaïla Cissé en 2018. Membre actif du mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotique, le président de l’association a claqué la porte de ce mouvement hétéroclite en rejoignant dans la foulée le mouvement ‘’ Appel du 20 février pour sauver le Mali ». Cette plateforme politique est un farouche opposant aux autorités de la transition. Les propos tenus par le président de « Kaoural Renouveau » dans le cadre des activités de cette organisation d’opposition lui avaient valu que le Collectif pour la Défense des militaires saisisse le ministère de l’Administration territoriale et des collectivités pour sa « dissolution ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

