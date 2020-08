Mali: le M5-RFP a rencontré la junte militaire

Une dizaine de représentants du M5-RFP entre sous escorte dans le Prytanée du camp militaire de Kati, fief de la junte au pouvoir. Après une journée de tension, et une heure et demi de discussions, c’est Issa Kaou Djim, de la CMAS, le mouvement de l’imam Mahmoud Dicko et l’un des piliers du M5, qui sort le premier. « Je dirais que le malentendu a été dissipé, et nous allons avancer dans l’intérêt du peuple malien. En essayant d’avoir des concertations, de montrer que c’est l’armée du peuple, qu’elle a un caractère inclusif. C’était bon de créer un cadre de concertation. »