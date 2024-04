Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Wagué, a invité ce mardi les membres des anciens mouvements signataires de l’Accord à restituer immédiatement les véhicules de l’État en leur possession, et ce, au plus tard le 15 avril 2024.

En particulier, précise le communiqué, ceux ayant rejoint le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD). Il s’agit spécialement des ex-membres du Comité de suivi de l’Accord (CSA) et de ses différentes sous-commissions ; du Comité technique de sécurité (CTS) ; des Équipes mobiles de vérification (Emov) ; du Mécanisme opérationnel de coordination (Moc) ; de la Commission nationale de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion (CNDDR) et de la Commission nationale d’intégration (CNI).

Viennent s’ajouter le Conseil national à la réforme du secteur de la sécurité (CN-RSS) ; le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité (C-RSS) ainsi que les autorités intérimaires des régions du Nord et les conseillers spéciaux auprès des gouverneurs.

Le ministre chargé de la Réconciliation signale que les personnes concernées sont priées de restituer les véhicules en question aux services suivants : CSA et CTS à remettre au DFM du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale (MRPCN) ; Moc et Emov aux chefs militaires dans les zones concernées ; CNDDR et CNI aux agents comptables de ces mêmes structures ; CN-RSS au DAF de la Primature ; C-RSS au DFM du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; autorités intérimaires et conseillers spéciaux aux gouverneurs de régions.

Le colonel-major Ismaël Wagué prévient que ce délai a été dépassé, les services compétents de l’État prennent les dispositions idoines en vue de récupérer lesdits véhicules avec les détenteurs.

Souleymane SIDIBE

