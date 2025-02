Mali : M5-RFP Malikura exige de la transparence sur l’utilisation des 500 milliards F CFA générés par l’or

Lors de la présentation de vœux de nouvel an à la presse, le M5-RFP Malikura, dirigé par l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, a demandé de la transparence dans la gestion des 500 milliards FCFA générés par les négociations avec les sociétés minières. Bref, le mouvement demande une gouvernance vertueuse des ressources du pays.

C’est l’ensemble du directoire du M5-RFP Malikura qui s’était donné rendez-vous, ce mercredi 12 février, au siège du parti FARE pour la présentation des veux à la presse. La déclaration lue par l’ancien Premier ministre a dressé une fois de plus un tableau sombre de la situation socioéconomique marquée par une crise énergétique inédite. Ce faisant, la plateforme politique exhorte les autorités à plus de transparences dans les ressources mobilisées par les services de recettes. Le secteur minier qui reste l’un des plus pourvoyeur de ressources financières a été pointé du doigt par Modibo Sidibé. « Nous insistons sur la transparence des choix et dévolutions des ressources exceptionnelles de 500 milliards de FCFA, et les autres à venir, suivant un programme d’investissements structurants », a insisté l’ex- premier ministre, faisant référence aux 184 milliards, issues de la vente de parts de la SOTELMA, dont les utilisations ont été annoncées publiquement par les autorités de l’époque. Adepte d’une gouvernance, le M5 -RFP Mali Kura exige « la transparence et traçabilité » autour des ressources dans ces moments très difficiles. Temps difficile, dit-il, parce que la situation socio-économique et financière continue d’être crispée. « Le constat de la cherté de la vie est une triste réalité : le sucre, le riz, l’huile, les céréales, les matériaux de construction ont tous connu une augmentation notable », a déclaré Modibo Sidibé , qui demande urgemment des mesures nécessaires pour contenir cette hausse spectaculaire des produits de première nécessité par la distribution de vivres et d’aliments bétail, le transfert monétaire aux ménages les plus touchés, le financement des travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre.

Outre, le M5-RFP Malikura demande des solutions urgentes à la crise énergétique inédite. Laquelle sans résolution impacte lourdement les activités productives des maliens. « De nombreuses entreprises petites, moyennes et unipersonnelles ont soit fermées, soit réduites de façon drastique leurs activités, gonflant ainsi les chiffres déjà impressionnants du chômage dans notre pays », constate le président du M5-RFP Mali Kura qui craint, par ailleurs, un risque de surendettement qui avoisine désormais les 20% du budget national. Devant la presse, il a dépeint un environnement des affaires et l’attractivité du pays qui se dégradent aussi. Une situation qui se traduit, selon lui, par un harcèlement constant des entreprises et une immixtion dans les affaires judiciaires dont l’indépendance est une condition sine qua non pour attirer davantage d’investissements. « Le Mali obtient désormais la note la plus faible au niveau de l’évolution du climat des affaires sur les huit pays de l’Union, selon le bulletin statistique de la BCEAO », a-t-il rappelé.

Par ailleurs, Modibo Sidibé a déploré encore et encore le retrait du Mali de l’accord de pays et de la CEDEAO sans une concertation avec les forces vives. Et en lieu place du dialogue demandé par le Regroupement des partis politiques, dénonce le président M5-RFP Mali Kura, les autorités ont plutôt tenu un autre forum appelé Dialogue Inter-Malien qui s’est déroulé sans la participation des frères en belligérance au Nord du Mali alors qu’ils étaient apparemment les principaux concernés et sans celle de la majeure partie de la classe politique.

Rassemblement des forces vives

S’agissant du retour à l’ordre constitutionnel, il a indiqué que la majorité de la classe politique et de plus en plus de citoyens ont de sérieux doutes quant à la tenue effective des élections en 2025. Le M5 RFP regrette malgré l’annonce des ressources dédiées aux élections, le faible niveau de préparation de ces consultations électorales et du silence du Président de Transition sur ce sujet lors de ses messages de nouvel an 2025.

Alors que l’incertitude règne sur la tenue des élections, le Comité Stratégique M5-RFP Mali Kura garde espoirs et se remobiliser autour des idéaux et des objectifs du Mali Kura en préparant les échéances électorales. « Le Comité Stratégique a entamé ce processus avec un groupe de travail sur la candidature unique, sur un projet politique et les contacts de terrain avec les entités membres », a révélé l’ancien premier ministre, insistant que les échéances électorales constituent donc un pan important de notre action en 2025.En bref, CS-RFP MALIKURA se dit d’être prêt à assurer et à partager la responsabilité historique, celle d’ouvrir la voie à un futur conforme aux aspirations du peuple malien, le Mali Kura. Pour ce faire, Modibo Sidibé a appelé à un rassemblement et à une remobilisation patriotique des forces vives du pays à l’occasion des élections à venir, aux fins de créer ensemble les conditions indispensables à l’avènement de ce “Mali Kura”.

