La 18ème édition du Rassemblement citoyen de la communauté des Kouyaté du Mandé a eu lieu du 18 au 20 mars dans la commune rurale de Naréna, dans le cercle de Kangaba. Le Mandé a vibré au rythme des chants mandingues en tenant la traditionnelle cérémonie de sacrifice des Kouyaté et l’investiture du chef des Kouyaté. Ils étaient des centaines de griots du Mali et de la République sœur de la Guinée à prendre part à cette festivité pleine de signification pour les Mandéka.

Pour rehausser l’éclat de cette journée historique, le Président du parti Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID Faso Yiriwaton), Maître Mountaga Tall, a répondu à l’invitation de l’Association des Kouyaté du Mandé pour parrainer ce grand évènement. Profondément attaché à nos coutumes et traditions, le Président du CNID a rappelé l’importance et les valeurs qui ont toujours caractérisé le Mandé. « Nous sommes au Mandé qui fait la fierté du monde à travers l’histoire des grands hommes dont Soundjata Kéita, Balla Fasséké Kouyaté et bien d’autres. Si nous voulons faire le Mali Koura, nous devons revenir aux valeurs du Mandé pour mieux bâtir ce Mali Koura tant chanté », a-t-il conseillé.

La parole était dans la bouche des Maîtres de la parole ce samedi dans la commune rurale de Naréna. Depuis les temps immémoriaux, les Kouyaté ont toujours servi les communautés à travers la parole pour tisser des liens de mariage, renforcer l’unité, la cohésion et le vivre ensemble.

Pour maintenir cette mission qui leur a été assignée, l’Association des Kouyaté du Mandé a respecté la tradition en procédant à la traditionnelle cérémonie de sacrifice des Kouyaté et d’investiture du chef des Kouyaté. Plusieurs bœufs ont été immolés en guise de sacrifice pour les ancêtres. Devant les autorités coutumières, traditionnelles et communales de la localité, Kanimoussa Kouyaté a été intronisé comme chef des griots Kouyaté du Mandé. Son intronisation a été fortement saluée par la délégation Guinéenne et celle du CNID Faso Yiriwaton.

Choisi en tant que troisième personnalité politique pour parrainer cette cérémonie traditionnelle, Maître Mountaga Tall a émis le vœu que les sacrifices qui ont été faits soient acceptés par le créateur de l’univers. « Je suis heureux de me retrouver à Naréna où j’ai été accueilli de la meilleure des façons et où j’ai pu assister et parrainer l’installation du nouveau chef des Kouyaté. Je remercie le Mandé pour m’avoir fait appel pour parrainer cette cérémonie. Nous sommes au Mandé qui fait la fierté du monde à travers l’histoire des grands hommes dont Soundjata Kéita, Balla Fasséké Kouyaté et bien d’autres. Si nous voulons faire le Mali Koura, nous devons revenir aux valeurs du Mandé pour mieux bâtir ce Mali Koura tant chanté », a-t-il conseillé.

En marge de cette cérémonie, la forte délégation du CNID, sous la conduite de Maître Tall, a rendu des visites aux notabilités et à la chefferie traditionnelle de Naréna. Cette démarche a été appréciée par les Kouyaté qui ont témoigné toute leur reconnaissance à l’endroit du Président du CNID.

Sidiki Dembélé

