Lundi 1er avril 2024 à son siège à Lafiabougou, le Mouvement National des femmes du Parti AFD, les Patriotes, a organisé une journée d’échanges et de partage avec les femmes du parti.

Parti pour une journée sous la présidence de M. Soumaré Modibo, président du parti et au programme, une causerie éducative sur le thème de la Représentativité des femmes dans la vie publique et politique (femmes et gestion du pouvoir), présentée par Moussa Bazie Kone, secrétaire général du parti, qui était aux côtés de la présidente des femmes, TRAORÉ Kadidiatou. Durant plus de 2 heures, les femmes patriotes ont discuté de l’actualité et de leur rôle dans la vie publique. Satisfait de cette journée d’échanges avec les femmes de son parti, le Président Modibo Soumaré et les membres du BEN AFD ont décidé comme d’habitude tous les mois de ramadan d’accompagner les femmes du parti en leur offrant sur place de l’huile, du sucre et d’autres vivres pour les encourager durant ce mois béni. Il est à rappeler que chaque année, les femmes AFD organisent des séances de formation et d’écoute à l’attention des femmes militantes du parti.

Le président du parti Modibo Soumaré a au nom de tous les membres du bureau national remercié les femmes de l’AFD pour leur constance et les a exhorté à continuer sur cette lancée.

Quant à la présidente des femmes du parti AFD, Traoré kadiatou, elle a remercié les donateurs et a promis que les femmes du parti joueront leur rôle sans hésitation.

La journée a pris fin par une photo de famille et vivement l’année prochaine.

Yattara Ibrahim

