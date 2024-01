Moussa Mara lors de sa conférence de presse : « Les restrictions et autres atteintes à la liberté d’opinion ne sont dans l’intérêt de personne »

Le Dimanche 7 janvier au QG de campagne du Parti YELEMA, l’ancien Premier ministre et le candidat du parti pour les futures élections présidentielles, Moussa Mara a animé une conférence de presse pour parler des questions d’actualités brûlantes sous la transition notamment les récentes arrestations des leaders religieux, des problèmes de l’EDM et le problème du Nord.

Pour l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, la réussite actuelle de la transition actuelle, est un devoir impérieux pour toute personne soucieuse de notre pays. Et de poursuivre que c’est cette réussite qui conditionnera le succès futur des régimes qui lui succèderont, non seulement sur le plan sécuritaire mais également dans les domaines politiques et socioéconomiques. «Ceux qui gardent le silence, attendent tranquillement que la transition s’écroule ou souhaitent ardemment son échec, font un pari très dangereux pour notre pays », a soutenu Moussa Mara. A cet effet, il dira que l’unité autour des autorités de la transition est seule en mesure de nous permettre de faire face aux graves défis de l’heure. Le premier défi, selon lui, est celui de la paix au Nord et ailleurs dans le pays. Et de poursuivre que l’annonce faite par le Chef de l’Etat en faveur d’un dialogue inter-maliens devant conduire à une offre globale de paix à nos compatriotes engagés dans la rébellion, est positive et qu’elle doit être accompagnée. « Nous devons tous nous impliquer et associer différentes composantes de la communauté nationale à cet exercice afin d’aboutir à un dispositif da paix pour porter par les Maliens »,a dit Moussa Mara. Et de noter qu’à ce titre, nous devons multiplier les passerelles permettant à la CMA et au CSP de prendre part à cet exercice.

Le second défi, selon Moussa Mara, est ce qui menace clairement la réussite de la transition qui est la pénurie d’énergie et qui frappe notre pays en se traduisant par des coupures d’électricité aux conséquences très négatives sur le plan économique mais également social. « Il apparait clairement que la fin du calvaire de nos compatriotes n’est pas pour demain », a-t-il ajouté. Moussa Mara de continuer que face à la période de chaleur dans les semaines à venir, dans le contexte du ramadan ou simplement devant l’impossibilité de travailler, qu’il y a un risque réel que nos compatriotes soient exaspérés et finissent par se soulever.

En ce qui concerne la multiplication des arrestations des personnalités publiques, il dira que les restrictions et autres atteintes à la liberté d’opinion ne sont dans l’intérêt de personne. De même que les actions de dissolution à l’encontre des partis politiques du fait d’émission d’opinion. Et d’ajouter qu’il est impérieux dans le contexte où nous devrions nous donner la main pour faire face, tous, ensemble, aux crises actuelles et à venir, que nos autorités acceptent l’émission d’opinions divergentes voire contradictoires. « Nous devons travailler avec les autorités pour obtenir l’exercice des libertés publiques, libertés pour lesquelles des citoyens ont perdu la vie au Mali », a-t-il rappelé.

Adama Tounkara

