Dans une déclaration en date du 18 avril 2024, des secrétaires généraux de sections, cadres et responsables ont à la suite d’une rencontre à l’hôtel de l’Amitié décidé de prendre leur distance de la lettre circulaire que Bokari Treta a envoyée aux structures de base leur demandant de ne pas prendre part au Dialogue inter-Maliens après la suspension des activités des partis politiques par les autorités de la Transition. Il s’agit des cadres et responsables du parti acquis à la défense des statuts et règlement intérieur du Rassemblement, une fronde née des conclusions du Comité central ayant désigné Bokari Treta comme candidat naturel du RPM à la magistrature suprême.

Avec un caractère apolitique, ce Dialogue inter-Maliens voulu par tous les concitoyens pour aller à une réconciliation nationale, à leurs yeux, est le «gage d’une stabilité du Mali pour une paix durable et une cohésion nationale». Y prendre part, estiment-ils, est par conséquent «un devoir citoyen et un acte de patriotisme qui va au-delà des clivages politiques et des positionnements d’intérêts politiques». Ainsi, la dissidence portée par Me Baber Gano se désolidarise de la lettre circulaire en date du 12 avril 2024 du président contesté, Bokari Treta, demandant aux structures et responsables du parti de ne pas participer au Dialogue inter-Maliens. Ils estiment par ailleurs que B. Treta ne peut engager les sections et structures du parti qui n’ont pas pris part au congrès extraordinaire de mise en place d’un bureau illégal et rejettent par conséquent toutes instructions émanant d’une Direction qu’ils jugent illégitimes, illégales et non représentative des sections.

Et, tout en félicitant les structures de base ainsi que les Maires et responsables RPM pour leur participation aux travaux de la phase communale du dialogue inter-Maliens, ils ont appelé les militants et militantes du parti à s’acquitter de leur devoir citoyen et patriotique par une mobilisation plus massive à tous les niveaux des débats du Dialogue inter-Maliens, seule alternative à leurs yeux pour aller à la réconciliation nationale et instaurer la paix, la stabilité et la cohésion sociale entre tous les Maliens.

Dans la même veine, les Fédérations, sections, sous sections du parti, sont appelées à se mobiliser derrière les idéaux du RPM de Feu Ibrahim Boubacar Keïta en ignorant les actes et orientations posés par l’actuel bureau illégitime du RPM qui s’est lancé dans une trajectoire politique aventurière, impopulaire et qui va à l’encontre de la marche souveraine du peuple malien, selon eux.

La dissidence du RPM a par ailleurs pris acte de la mesure prise par le gouvernement du Mali de suspendre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique et invite les autorités de la Transition à plus de concertation avec les forces vives de la nation pour la levée de cette suspension.

Amidou Keita

