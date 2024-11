Renforcement des actions dans les domaines de la défense et de la sécurité ; poursuite des réformes politiques et institutionnelles; satisfaction des besoins fondamentaux de la population; amélioration de la couverture sanitaire nationale, du systeme éducatif et gestion de la problématique de |’emploi des jeunes; apaisement du climat social; renforcement de la diplomatie; organisation d’élections transparentes et apaisées, tels sont les grandes orientations que le Chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta, a données à l’équipe dirigée par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga. C’était hier à la faveur du conseil des ministres inaugural qu’il a présidé dans la salle de banquets du Palais

Près d’une semaine après la formation du nouveau Premier ministre et la formation du gouvernement, le Président de la Transition a donc donné ses orientations à la nouvelle équipe pour la réussite de l’action gouvernementale.

Après l’installation des ministres, le Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga a fait son entrée dans la salle sous les ovations des membres du gouvernement à 10 heures. Il est suivi quelques minutes après par le Président de la Transition avec les mêmes ovations. Deux points étaient à l’ordre du jour : l’adresse du Chef de l’État à la nouvelle équipe gouvernementale et la photo de famille du gouvernement.

Dans la salle, sept ministres font leur baptême du feu. Il s’agit des ministres Bakary Traoré de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Boubacar Diané de l’énergie et de l’Eau, Mme Seck Oumou Sall de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ainsi que Mme Diarra Djénéba Sanogo de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Doumbia Mariam Tangara de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mamou Daffé de l’Artisanat, de la Culture , de l’Industrie hôtelière et du Tourisme et Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral.

En ce jour marquant le début de la mission de la nouvelle équipe gouvernementale, le Général d’Armée Assimi Goïta a d’abord rappelé la nomination le 21 novembre dernier, du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Avant de le féliciter pour la confiance placée en lui en raison de ses compétences techniques et de ses qualités humaines.

DES ORIENTATIONS À LA HAUTEUR DES DÉFIS- Sans détour, le Président de la Transition a donné ses orientations fondamentales à la nouvelle équipe en se fondant sur les attentes du peuple malien. « Les préoccupations exprimées par notre peuple au cours des Assises nationales de la Refondation et du Dialogue inter-Maliens constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations ayant fait l’objet de recommandations sont essentiellement liées aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement», a indiqué le Chef de l’État. Il dira qu’avec le soutien indéfectible du peuple malien, les autorités de la Transition ont entrepris d’importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Le Président Goïta a engagé la nouvelle équipe gouvernementale à consolider les acquis. Mais aussi à poursuivre les réformes engagées en accord avec une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la Transition.

En premier lieu, le Chef de l’État a instruit le gouvernement de renforcer les actions dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon lui, les forces armées et de sécurité constituent le rempart pour l’intégrité et la stabilité de l’État. Et dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. « Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d’équipements, de formation et d’amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés », a-t-il insisté.

En deuxième lieu, le Général d’armée Assimi Goïta a expliqué que les réformes engagées par notre pays lui ont permis de créer les bases d’une gouvernance plus inclusive avec l’adoption d’une nouvelle Constitution et de nombreux autres textes juridiques. Dans cette dynamique, le Chef de l’État a appelé la nouvelle équipe à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Mais aussi les réformes politiques et institutionnelles en vue de consolider la légitimité des institutions de l’État ainsi que leurs interventions dans les différents domaines.

En troisième lieu, le Président Assimi Goïta a insisté sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il a demandé au gouvernement de continuer et de renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d’un Mali émergent. Mais également d’accorder une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport ainsi qu’aux technologies de l’information et de la communication.

La quatrième orientation du Chef de l’État concerne l’amélioration de la couverture sanitaire du pays avec un plateau technique plus moderne et le développement du système de solidarité nationale en faisant de l’inclusion sociale une réalité.

Le Général d’Armée Assimi Goïta a, en cinquième lieu, a demandé au gouvernement de poursuivre les actions dans le sens de l’amélioration du système éducatif, de la gestion de la problématique de l’emploi des jeunes. Là, il a insisté sur le renforcement des actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux le sentiment patriotique.

Pour le Chef de l’État, l’apaisement du climat social contribue significativement au développement et à la stabilité du pays. C’est pourquoi, en sixième lieu, il a rappelé la signature, par le gouvernement et les partenaires sociaux, d’un Pacte de stabilité sociale et de croissance. Avant d’exhorter le gouvernement à maintenir et renforcer le dialogue social.

En septième lieu, le Général d’Armée Assimi Goïta a demandé au gouvernement de veiller au renforcement et à la synergie d’action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale. Mais également au raffermissement des relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté et à la protection des Maliens établis à l’extérieur. Il dira qu’aujourd’hui, notre peuple a décidé de lier son destin à ceux des peuples frères du Burkina Faso et du Niger, en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. «Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son Chef de l’État en qualité de Président de la Confédération pour sa première année d’existence», a souligné le Président de la Transition.

L’objectif des autorités est de doter notre pays d’institutions fortes, a rappelé le Chef de l’État, qui en huitième lieu, a exhorté le gouvernement à créer toutes les conditions nécessaires à l’organisation d’élections transparentes et apaisées qui devra mettre un terme à la Transition.

Pour atteindre les objectifs qu’il a assignés à la nouvelle équipe, le Général d’Armée Assimi Goïta pense qu’il est impérieux que le travail gouvernemental soit organisé de manière efficace et efficiente, ainsi que sur la base d’une plus grande reddition de compte de l’ensemble des acteurs investis de pouvoirs décisionnels.

Aussi, il a demandé au gouvernement de veiller à une gestion rigoureuse des ressources de l’État en renforçant les mécanismes de contrôle de la gestion des finances publiques. Enfin, le Président de la Transition a insisté sur la cohésion de l’équipe gouvernementale qui, pour lui, constitue la garantie du succès face aux nombreux défis. Ce premier conseil des ministres a pris fin par la photo de famille du gouvernement avec le Chef de l’État.

Dieudonné DIAMA

